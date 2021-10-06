Пресс-служба Погранслужбы сообщила, что в Иссык-Кульской области по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков задержан бывший начальник КПП «Кадамжай-автодорожный» майор Р.Д.

«Решением Иссык-Кульского районного суда майор Р.Д. заключен под стражу на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении наркотических средств», — уточнили в ведомстве.

Пограничник. Иллюстративное фото: Kabar.kg

Кроме этого, в пресс-службе подчеркнули, что в отношении этого военнослужащего проводится досудебное производство по нескольким уголовным делам.

По их данным, в июле 2021 года в ходе служебного расследования выявили «нарушение сохранности» данных, которые были государственной и военной тайной.

Тогда начальник КПП на границе с Узбекистаном и был освобожден от занимаемой должности.

При этом издание 24.kg со ссылкой на свои источники утверждает, что вместе с майором Р.Д. был задержан еще один пограничник.

«По предварительным данным, автомобиль, в котором находились военнослужащие, двигался из Каракола в Чолпон-Ату, где их и задержали милиционеры», — написали в 24.kg.

В Погранслужбе заверили, что «регулярно» проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений среди личного состава. Несмотря на это, пограничники нередко становятся участниками преступлений.

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