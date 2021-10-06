Президент Садыр Жапаров 27 сентября вернул с возражениями в парламент законопроект о введении ЧС в экономике. Но какие именно это были возражения, тогда не сообщалось.

6 октября депутат Дастан Бекешев в своём Telegram-канале опубликовал текст возражения глава государства. На сайте самого президента при этом возражение не публиковали.

Садыр Жапаров. Фото: пресс-служба президента

С чем не согласен президент?

В тексте возражения говорится, что законопроект, который приняли депутаты парламента сразу в трёх чтениях, «содержит ряд несоответствий нормам Конституции и законам страны».

Так, Жапаров указал на то, что в законопроекте само определение режима ЧС в экономике «предусмотрено довольно широко и не содержит признаков каких-либо критических опасностей, незамедлительное неустранение которых в особом порядке повлечет за собой кризисные последствия в виде невосполнимого ущерба для экономики».

Президент отметил, что все указанные в законопроекте обязанности кабмина в режиме ЧС кабмин и так должен выполнять. Речь про «обеспечение жизнедеятельности населения и продовольственной безопасности, восстановление работы отраслей экономики и привлечение инвестиций в экономику».

Кроме того, в тексте возражения говорится, что в законопроекте все числовые показатели условий для введения режима ЧС в экономике снизили с 20% до 10%.

Из-за этого президент считает, что «указанные в законопроекте случаи могут происходить в течение года неоднократно» и это может привести к постоянному действию режима ЧС в экономике.

«Тем самым имеется риск, когда на длительный период времени ключевые решения будут приниматься исключительно актами кабмина без участия Жогорку Кенеша, что, в свою очередь нарушит конституционный принцип разделения ветвей власти и систему сдержек и противовесов», — отметил Жапаров.

Нарушает нормы Конституции

Президент подчеркнул, что наделение кабмина некоторыми полномочиями, определенными законопроекте нарушают нормы Конституции, согласно которым «запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина».

Кроме того, в тексте возражения говорится, что предложение наделить кабмин правом «изменять ставки налогов в пределах ставок, установленных налоговым законодательством Кыргызской Республики, а также налоговый режим налогоплательщика» при ЧС в экономике противоречит Конституции.

Так, согласно Основному закону, на территории страны действует единая налоговая система, а право установления налогов принадлежит парламенту.

Также президент указал на то, что в законопроекте имеются разночтения, а его текст на государственном языке содержит ряд ошибок при использовании терминов.

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 6 октября должны рассмотреть вопрос о создании согласительной группы для выработки согласованного варианта этого законопроекта.

Законопроект о введении режима ЧС в экономике

Депутаты парламента 29 июля сразу в трёх чтениях приняли законопроект о введении режима ЧС в экономике Кыргызстана.

Инициатором документа выступил министр экономики Акылбек Жапаров.

Министр экономики Акылбек Жапаров на заседании парламента 29 июля. Фото: скрин с трансляции заседания

Согласно законопроекту, режим ЧС в экономике вводится по решению кабинета министров не позднее семи дней с того момента как профильный госорган вносит это предложение к президенту. Таким профильным органом является минэкономфин.

При режиме ЧС в экономике кабмин может менять налоговый режим, а также размер налогов и сборов, распоряжаться 20% доходов и расходов бюджета без согласования с Жогорку Кенешем, устанавливать правила управления госимуществом и порядка предоставления госимущества во временное владение и много чего ещё.

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Критика законопроекта

После принятия законопроекта представители бизнес-сообществ назвали документ «сырым» и «нуждающимся в доработке». По мнению бизнес-омбудсмена Кыргызстана Робина Орд-Смита законопроект содержит нормы, «которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом».

Экономисты же считают, что этим законопроектом государство пытается регулировать бизнес в Кыргызстане.

Также раскритиковали инициативу и в Национальном альянсе бизнес-ассоциаций (НАБА). Они считают законопроект «опасным, вредным для экономики, внушающим недоверие со стороны бизнеса, подрывным для национального согласия и общественно-политической стабильности».

Отреагировали на законопроект и в Антикоррупционном деловом совете (АДС) при президенте. В АДС отметили, что некоторые нормы, указанные в проекте, противоречат политике и указу президента по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

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