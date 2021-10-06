Депутат Дастан Бекешев открыл в Бишкеке палатку, где продают чай и печенье. Так нардеп собирает деньги на участие в выборах в Жогорку Кенеш, назначенных на 28 ноября.

Палатка с печеньем. Фото: Твиттер Дастана Бекешева.

Палатка расположена в 7 микрорайоне у торгового центра Beta Stores 2.

Бекешев — единственный кандидат, который собирает деньги на выборы путем краудфандинга. Он намерен собрать 5 млн сомов. По словам нардепа, на 1 октября в его избирательном фонде 2,5 млн сомов.

«Если б я был бизнесменом, то не стал бы просить финансовой помощи. Тем более, когда граждане сами в большинстве нуждаются в деньгах. Но без денег и я не смогу провести избирательную кампанию», — написал на своем сайте Бекешев.

Депутат уже подал документы в ЦИК для участия на выборах. Он баллотируется как самовыдвиженец по Октябрьскому округу.

Дастан Бекешев — депутат пятого и шестого созывов парламента. В первый раз он был избран в составе партии «Ар-Намыс», во второй раз — от СДПК.



