Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что глава ведомства Камчыбек Ташиев 6 октября открыл новое отделение ГКНБ Ала-Букинского района.

Отделение ГКНБ Ала-Букинского района. Фото: Пресс-служба ГКНБ
Камчыбек Ташиев на открытии отделения ГКНБ Ала-Букинского района. Фото: Пресс-служба ГКНБ

На открытии нового здания Ташиев сказал, что Ала-Букинский район расположен вблизи госграницы и сотрудники ГКНБ должны выставлять заслоны в рамках борьбы с контрабандной деятельностью.

Он добавил, что улучшение материально-технической базы ГКНБ продолжится и в других областях страны. До этого Ала-Букинский районный отдел ГКНБ работал в здании, которое построенном в 1936 году.

За последний месяц это уже третье новое здание отделения ГКНБ, которое торжественно открывает Ташиев. До этого он был на открытии Сузакского и Ноокенского районных отделений ГКНБ в Джалал-Абадской области.

Кроме этого в июле стало известно, что в Джалал-Абаде начали строительство служебного дома на 205 комнат, для сотрудников спецслужб. Строительство многоэтажного дома должно завершиться в конце 2022 года, а квартиры планируется распределить между сотрудниками погранслужбы и малообеспеченными семьями.

Глава ГКНБ тогда сообщил, что дом строится не за счет госбюджета, а за счет государства партнера. Но Ташиев точно не указал, кто эти партнеры.

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