Серебряная призерка Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова в ночь с 5 на 6 октября во второй раз завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе.

В финале она победила американку Кайлу Миракл со счетом 7:0. Тем самым Тыныбекова защитила свой чемпионский титул, завоеванный ею в 2019 году в казахском Нур-Султане.

Во время послематчевого интервью Тыныбекова сказала, что очень рада победе и золото на турнире — честь для неё.

Она сообщила, что после Олимпиады в Токио не смогла должным образом подготовиться, но всё же завоевала золото.

«[До Чемпионата мира] в Казахстане я даже боялась мечтать об этом — стать чемпионкой мира. В 2019 году я смогла достичь этого. Я целый месяц боялась: неужели это я стала чемпионкой мира? Каждый день, просыпаясь, видела свою медаль, и только потрогав [её], осознавала это», — поделилась она.

По словам спортсменки, после проигрыша на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в поединке за бронзу она впала в депрессию на полгода.

«С такой тяжестью жить для меня было очень тяжело. Поэтому я на протяжении пяти лет научилась принимать и отпускать. После Олимпийских игр [в Токио] я оставила свою медаль и все эмоции там же. Сегодня, когда награждение закончится, я буду планировать другие планы и цели. Будем двигаться к [Олимпийским] играм, которые пройдут в Париже», — сообщила Тыныбекова.

На Олимпийских играх в Токио-2020 она завоевала серебряную медаль.

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Золото Айсулуу Тыныбековой стала третьей медалью для кыргызских борцов на этом Чемпионате мира. Ранее Алибек Осмонов завоевал бронзу, а Эрназар Акматалиев — серебро.