Задержанный по подозрению в вымогательстве взятки в Оше. Фото: ГКНБ Пресс-служба ГКНБ сообщила, что в городе Ош 4 октября задержали сотрудника УВД по подозрению в вымогательстве взятки. По данным следствия, подозреваемый вымогал взятку за прекращение уголовного дела по факту мошенничества. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки». Сотрудника милиции задержали с поличным при получении взятки и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие по делу и розыск причастных продолжается.

