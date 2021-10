Депутат Айбек Осмонов подал заявление в ЦИК, чтобы участвовать на парламентских выборах. Он выдвигает свою кандидатуру от округа №7 города Ош. Парламентские выборы в Кыргызстане запланированы на 28 ноября, на проведение планируется потратить 592 млн 531 тысячу сомов. По новой Конституции выборы в Жогорку Кенеш пройдут по смешанной системе — 54 депутата по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам. Кандидаты от партий будут избираться по «открытым спискам». Трехпартиец Осмонов В парламент Айбек Осмонов пришел 15 марта текущего года от фракции «Бир Бол». Но известен он как основатель трех других партий — его «Биздин Кыргызстан» получила 15 мандатов на повторных выборах в Ошский городской кенеш в 2021 году. Кроме этого Айбек Осмонов является основателем партии «Мекеним Кыргызстан», которая на прошлых парламентских выборах получила более 24 процентов голосов. Выборы были коррупционными и грязными, и победа провластных партий привела к акции протеста и смене власти — и результаты выборов были отменены. Сама партия перед выборами уже не была связана с Осмоновым и была известна, как партия клана Матраимовых — экс-зампред таможни Райымбек Матраимов входит как коррупционер в санкционный «список Магнитского». Сам Осмонов год назад продвигал партию «Ыйман Нуру», которую основал, покинув «Мекеним Кыргызстан». После конфликта с Матраимовыми он покинул ряды и этой партии и отказался от участия на парламентских выборах. Тогда сооснователь партии «Ыйман Нуру» Чынгыз Макешов рассказал, что причиной ухода Осмонова стало давление со стороны экс-таможенника Райымбека Матраимова. Депутат также известен в качестве бизнесмена. Айбек Осмонов и его родной брат Нурбек Осмонов — владельцы холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД». После ухода Айбека Осмнонова в парламент по базе данных минюста его место занял в холдинге Апсатар уулу Айжигит.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!