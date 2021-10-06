Депутаты Жогорку Кенеша 6 октября приняли в третьем чтении законопроект «О кабинете министров». За принятие проекта закона проголосовали 83 парламентария.

Однако журналисты, которые были в зале парламента отметили, что на самом заседании присутствовало не более 50 депутатов.

По их данным кнопки для голосований нажимали за отсутствующих депутатов их коллеги. К примеру нардеп Шайлобек Атазов признался журналистам, что нажал кнопки сразу за трех коллег.

То, что депутаты голосовали за своих коллег свидетельствуют и видео опубликованные журналистами.

Видео 24.kg.

Что предлагает законопроект?

Законопроект «О кабинете министров» инициирован президентом Садыром Жапаровым. В нем говорится, что действующий кабинет министров планируется объединить с администрацией президента.

Вместе с этим председатель кабинета министров будет руководителем администрации президента. В проекте закона также говорится, что члены кабмина имеет право на служебное жилое помещение, однако приватизировать такое жилья нельзя.

Законопроект о кабмине создан так как 5 мая в Кыргызстане приняли новую Конституцию. После ее принятия изменилась практика законотворчества. Теперь кроме Жогорку Кенеша инициировать проекты законов может президент.

При этом по новой Конституции, кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту. Активисты и юристы раскритиковали новую Конституцию, так как она дает президенту неограниченную власть над кабинетом министров, парламентом и даже судами.