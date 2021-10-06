У Госантимонополии появится ряд новых полномочий — например, право на внезапные проверки. Об этом рассказал в эфире «Биринчи радио» глава структуры Кенешбай Тайлаков.

Что делается сейчас

Госантимонополия, по его словам, ограничивается мораториями на проверку бизнеса, но у ведомства есть «свои подходы» к борьбе с ростом цен.

«У нас применяются некоторые подходы как и во всем мире — превентивные механизмы, аналитические механизмы. В третьих, это мягкие механизмы — предостережение, предупреждение и так далее. [Применяются также] контроль и штрафные механизмы», — отметил чиновник.

Тайлаков сказал, что в Госантимонополии «изучают внутренние рынки соседних стран и стран ЕАЭС» и их подходы к борьбе с неконтролируемым ростом цен. В ведомстве «проводили совещания в формате глав антимонопольных служб [в частности, речь идет о формате ЕАЭС — прим.авт.], обменивались навыками и мнениями».

Журналисты «Биринчи радио» поинтересовались, как структура реагирует на критику населения из-за роста цен.

«Конечно, критика, наоборот, усиливает роль антимонопольного органа. Основная роль антимонопольного органа — это не регулирование цен антимонопольного органа, а защита развития конкуренции. Те сектора, которые мы регулируем — там проводятся очень большие работы. Например, почему [критики] не говорят, что мы снизили цену на ПЦР? Было 1574 [сома], в Оше, в Бишкеке, в государственных учреждениях, мы же снизили цену в два раза, сейчас стоимость составляет 800 сомов. Где мы работаем, там не показывают», — отмечает чиновник.

По его словам, структура успешно борется с нарушениями антимонопольного законодательства и в 2021 году внесла в бюджет свыше 140 млн сомов. Тайлаков говорит, что это более чем на 10 млн сомов, чем в 2020 году.

«Наше название звучит как “антимонопольный”, где монопольные сектора — мы там и работаем, реализуем антимонопольную политику от минэкономфина. Обеспечиваем соблюдение баланса интересов между потребителями и между монополистами», — сказал Тайлаков.

А за ситуацию с ценами на продовольствие и необходимые населению товары в стране отвечает много госорганов — в частности, Фонд госматрезервов, минсельхоз.

«Сегодня у нас нет рычага госрегулирования. Мы не устанавливаем цену на муку, хлеб, мясную продукцию — это конкурентные рынки, мы живем в рыночных условиях. Когда идут нарушения, реальный рост цены, тогда мы несем соответствующую ответственность», — пояснил он, и призвал население к «объективности».

Но, по словам Тайлакова, до 2016 годы рынок сахара, ГСМ, ряда социально-значимых товаров, где есть доминирующие субъекты с более 30% деятельности, антимонопольный орган Кыргызстана и правда регулировал. И сейчас эту норму планируют вернуть.

Что планируется в будущем

Тайлаков проинформировал, что минэкономфин вносит похожие меры в новый законопроект.

«В настоящее время в минэкономфине разрабатывается законопроект “О ценообразовании”. Если, дай Бог, наши депутаты поддержат этот законопроект, мы будем регулировать оптовый рынок цен на сахар, на ГСМ, цемент и другие товары, где сейчас идут нарекания», — пообещал чиновник.

Он добавил, что в проекте закона госантимонопольному органу вернут право в том числе и на внезапные проверки.

«Когда будут полномочия на внезапные проверки — сразу сможем применить свои подходы на том или ином рынке, будут соблюдены основные принципы законов о конкуренции и об антимонопольной политике», — заключил он.

Пока же по завышению цен идут «опрос и аналитическая работа». Благодаря чему, например, в среднем по маркетам Бишкека цены на сахар стали «реальными».

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