Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 2 пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 612 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 80 человек. В Оше новых случаев коронавируса не зафиксировано.

Бишкек — 40;

Ошская область — 1;

Чуйская область — 22;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 5;

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 178 932 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 90 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 173 712 пациента.

По данным штаба, на 6 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 446 пациентов. Еще 676 человек лечатся амбулаторно.

Также на 6 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 845 тысяч человек, а вторую — более 640 тысяч кыргызстанцев.