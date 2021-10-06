Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 2 пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 612 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 80 человек. В Оше новых случаев коронавируса не зафиксировано.
- Бишкек — 40;
- Ошская область — 1;
- Чуйская область — 22;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 5;
- Баткенская область — 1.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 178 932 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 90 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 173 712 пациента.
По данным штаба, на 6 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 446 пациентов. Еще 676 человек лечатся амбулаторно.
Также на 6 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 845 тысяч человек, а вторую — более 640 тысяч кыргызстанцев.