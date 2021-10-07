Айпери Медет кызы. Фото / uww.org

Борчиха вольного стиля Айпери Медет кызы завоевала бронзу на Чемпионате мира по борьбе в норвежском Осло. Она победила украинку Анастасию Шустову со счётом 12:1 в весовой категории до 76 кг.

Айпери Медет кызы призёрка индивидуального Кубка мира 2020 года и участница Олимпийских игр 2020, который прошёл в Токио. На Играх кыргызстанка заняла четвёртое место.

Бронза Медет кызы уже четвёртая медаль для кыргызских борцов на этом Чемпионате мира.

Так, бронзовую медаль завоевал Алибек Осмонов, серебро — Эрназар Акматалиев, а золотую медаль завоевала Айсулуу Тыныбекова.

Кроме того, в финал на этом турнире вышла и Мээрим Жуманазарова. Она 7 октября поборется за золото с японкой Рин Мияжи.

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