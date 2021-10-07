Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что мэрия подала уведомление о разрыве соглашения с эстонской компанией по мусорному полигону. Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве «Кабар» 7 октября.

Эстонская компания Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS занималась рекультивацией столичного мусорного полигона по проекту Европейского банка реконструкции и развития. Однако по словам Джунушалиева компания не выполнила заявленный объем своих работ.

«К удивлению тендер выиграла эстонская компания, мы когда начали просматривать сайты, мы там не увидели работ по твердым бытовым отходам, с мусорными полигонами, но они выиграли тендер. Мы направили им уведомление, что будем расторгать соглашение. Эти процессы затягиваются, учитывая, что компания подкована в этой сфере», — пояснил мэр.

Джунушалиев признал, что сейчас полигон находится на грани экологической угрозы.

«Со стороны ЕБРР есть поддержка, все будет рассматриваться в правовом русле. Эстонская сторона не инвестор, они подрядчики», — добавил он.

Ранее мэр Бишкека уже высказывал критику в сторону эстонской компании. Еще 26 сентября он заявил, что мэрия будет расторгать соглашение с компанией. Об этом он сказал после того, как лично посетил мусорный полигон.

Проект «Улучшение системы управления ТБО по Бишкеку» подписали в 2013 году, в 2015 году его ратифицировал парламент, стоимость проекта составила 22 миллиона евро. Половина этих денег — кредит, а другая половина — грант на строительство нового мусорного полигона, завода для сортировки мусора и рекультивацию.

В 2020 году проект приостановили из-за пандемии коронавируса, но уже в мае 2021 года столичная мэрия сообщила о возобновлении рекультивации полигона.

Тогда в мэрии добавили, что размер свалки составляет 40,8 гектар, но муниципалитет работает над ее увеличением еще на 3,8 гектар. Затем планируется получить заключение, чтобы расширить рекультивацию полигона до 44,6 гектар.