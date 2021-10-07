Курсан Асанов. Фото / КНИА «Кабар»

В МВД прокомментировали результаты независимых фоноскопических экспертиз по делу экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Ранее его адвокаты предоставили СМИ выводы экспертов в которых говорится, что запись, на которой Асанов говорит о якобы планах захватить власть, смонтирована.

В МВД отметили, что эти экспертизы провели без дополнительных сравнительных материалов. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что согласно законодательству страны, такие результаты являются «заключением специалиста» и «не могут быть признаны в качестве вещественного доказательства по уголовному делу».

В МВД сообщили, что следствием в рамках досудебного производства решается вопрос о назначении лингвистической и фоноскопической экспертиз, «проведение которых будут поручены в соответствующие государственные экспертные службы с сравнительными материалами».

Что за запись?

13 сентября в соцсетях распространилась запись якобы разговора экс-замглавы МВД Курсана Асанова с человеком, голос которого похож на голос бывшего члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

На записи якобы Асанов говорит, что Акаев спрашивал у него о наличии оружия и заявил о готовности неких молодых людей при необходимости захватить власть.

Затем, якобы Сарыбаев говорит, что может собрать людей из Чалдовара и Токмака. Затем люди на записи говорят об экс-спикере Канате Исаеве и экс-полпреде правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимове.

Результаты независимых экспертиз

6 октября адвокатесса Асанова, Чынара Джакупбекова сообщила, что запись, на которой её подзащитный говорит о якобы планах захватить власть, смонтирована. По её словам, об этом свидетельствуют две независимые экспертизы сделанные в Алматы и Москве.

Эксперты пришли к выводу, что запись смонтирована из двух и более аудиофайлов.

Дело о попытке захвата власти

Уже 14 сентября сотрудники милиции задержали экс-замглавы МВД Курсана Асанова по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.

По данным ведомства, «Асанов в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку и организацию насильственного захвата власти в нарушение Конституции».

16 сентября Первомайский райсуд Бишкека принял решение отправить Асанова в СИЗО-50 по статье «Насильственный захват власти» до 14 ноября 2021 года.

«Там содержатся обвиняемые в особо тяжких преступлений. Это говорит о том, что МВД заинтересовано в определенном исходе этого дела», — прокомментировал решение суда адвокат Асанова Икрамидин Айткулов.

Через два дня по этому делу задержали и Алмаза Сарыбаева. Его также подозревают в насильственном захвате власти. Сам Сарыбаев отрицает вину и в знак протеста объявил голодовку. Из-за этого у него ухудшилось здоровье и Сарыбаева из СИЗО-1 перевели в одну из частных клиник.

Алмаз Сарыбаев

Скандальное письмо деятелей культуры

Одновременно с записью в сети распространилось письмо нескольких деятелей культуры, обращенное президенту Садыру Жапарову. Они попросили главу государства принять жесткие меры в отношении некоторых политиков, которые якобы собираются 17 сентября захватить власть, устроив вооруженный переворот.

В письме упоминаются имена экс-полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова, действующих депутатов парламента Бакыта Жетигенова, Жанара Акаева, Алтынбека Сулайманова. А также бывших депутатов Исмаила Исакова, Ахматбека Келдибекова, Жылдызкан Жолдошевой и представителя партии «Улуу Кыргызстан» Азамата Мусакеева.

Однако некоторые из деятелей культуры, чьи имена указаны в обращении, заявили, что текста самого письма не видели.

После этого ряд политиков, которые упоминались на записи и в письме, вызвали на допрос в МВД. Так там побывали в качестве свидетелей действующие и бывшие депутаты Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Канат Исаев, Ахматбек Келдибеков, Исмаил Исаков и Бакыт Жетигенов. Также допросили и экс-полпреда Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Допросы политиков проходили на протяжении 3-4 часов. Все политики, выйдя с допросов, отрицали причастность к призывам о захвате власти.

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