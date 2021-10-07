Депутатка парламента Наталья Никитенко на своей странице в фейсбуке заявила, что властям страны не нужно скрывать подробности событий вокруг рудника Кумтор, после того как там ввели внешнее управление со стороны государства.

По словам Никитенко, хотя нынешняя власть и не любит парламентаризм, но он отличался «открытостью механизмов принятия решений». Она отмечает, что в Жогорку Кенеше открыто обсуждали разные вопросы и «народ это знал».

«Что происходит сегодня? Даже не кабинет министров, не министр, не внешний управляющий, а юрист, говорит нам по вопросу “Кумтора”, что можно знать, а что нет. Как же так? “Кумтор” стал народным, золото тоже, а мы ничего не знаем? Или это не народная собственность, а собственность нескольких человек?», — задалась вопросом Никитенко.

Ранее именно юрист-консультант «Кумтор Голд Компани» (КГК) Дмитрий Долматов говорил, что информация о первом раунде переговоров между Кыргызстаном и Centerra была засекречена. Долматов сказал, что стороны также подписали соглашения о неразглашении, чтобы «избежать использования сторонами любой полученной информации на переговорах против интересов».

Однако, по мнению Никитенко, даже вопрос государственных границ в условиях обострения рассматривался открыто.

«Если все хорошо, даже лучше, чем раньше, то зачем это скрывать? Рудник и фабрика работают, золото добывается, даже повысили процент извлечения (хотя часть экспертов сомневается), экология стала лучше, технологии не нарушаются, почему это тайна? Этим надо гордиться!», — считает Никитенко.

Депутатка отметила, что «информацию хочется спрятать» в том случае, если технологии добычи золота нарушены, а экологические проблемы только ухудшились.

«Наша власть стала прибегать к манипуляциям, пытаясь обмануть граждан. Мы купим у казахов вакцину, у таджиков электроэнергию, а те говорят, что и не собирались нам продавать. Спросите у предшественников, доверие и честь один раз потеряешь, больше не вернёшь», — заключила она.

События на Кумторе

Скандал вокруг Кумтора и судебные тяжбы правительства Кыргызстана с канадской компанией Centerra Gold Inc. развиваются уже полгода. Одним из главных недовольств Centerra стало введение внешнего управляющего кыргызских властей в лице Тенгиза Болтурука, который и управляет «Кумтор Голд Компани» — «дочкой» Centerra.

Затем Centerra инициировала обязательное арбитражное разбирательство против кыргызского правительства. Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление и прекращения преследования по выставленным штрафам и налоговым претензиям в более чем $4 млрд.

Одним из последних событий этом разбирательстве стали переговоры властей Кыргызстана с представителями Centerra Gold Inc. в Женеве, о . Слухи о переговорах распространились еще 30 сентября, однако официально их подтвердили только 2 октября.

Позже президент Садыр Жапаров высказался лично об этих переговорах. Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор.



«Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в фейсбуке.