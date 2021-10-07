На заседании парламента 7 октября депутаты Жогорку Кенеша раскритиковали кабинет министров за подготовку к предстоящему отопительному сезону и осенне-зимнему периоду (ОЗП).
Кроме того, нардепы предложили вызвать в Жогорку Кенеш министра энергетики Доскула Бекмурзаева, чтобы он отчитался об импорте электроэнергии из Таджикистана и подготовке к зиме.
Готовность к зиме — ноль
Накануне, 6 октября, депутаты предложили пригласить в парламент членов кабмина и заслушать информацию о подготовке к зиме и импорте электроэнергии.
Тогда представители кабмина в парламенте сообщили, что кабмин вопрос по ОЗП внесёт в профильный комитет парламента на следующей неделе.
Уже на заседании 7 октября депутат Рыскелди Момбеков возмутился этим.
«ОЗП — состоит из двух слов: осень и зима. Есть ли смысл готовиться к ним в середине осени, в октябре? Мы ОЗП должны были рассматривать в августе. Сейчас мы должны рассматривать не их [кабмина] готовность, а их некомпетентность. Вот два дня идёт слабый снег и это показало, что готовность к ОЗП — ноль […] Говорили, что наполнится Токтогул [водохранилище] этого не случилось, нет угля […] Мы сейчас должны рассматривать личную ответственность руководителей», — сказал Момбеков.
Момбеков заявил, что надо уволить всех руководителей энергетического сектора, которые вместо подготовки в зиме меняли кадры.
Это не в первый раз, когда депутаты критикуют работу кабмина из-за подготовки к ОЗП.
«Мы не можем добиться ответов и от кабинета министров. Зима близко. Где отчет правительства по подготовке к зиме? Мы впервые на моей памяти идем в холода, не зная ничего о нашей готовности. Есть проблемы с углем? Готовы ли школы, больницы? Такое впечатление, что им это не интересно», — отметила несколько дней назад депутатка Наталья Никитенко.
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Пригласите министра в парламент
Депутат Улугбек Садиков, в свою очередь, предложил после обеда пригласить министра энергетики, чтобы тот предоставил информацию о текущем состоянии энергосектора и подготовке к зиме.
Он отметил, что в этом году прогнозируется суровая зима, а уровень воды в Токтогульской ГЭС — всего 12,3 млрд кубометров.
«Мы дошли до критической точки. Министр [энергетики] говорит, что мы из Таджикистана начали импортировать электроэнергию […] Пусть министр даст информацию […] Может, он перед выборами не хочет пугать население и врет, что не будут веерные отключения? Пусть придет к нам и объяснит все народу. Давайте раньше решать проблему […] Пусть предоставит нам информацию на 10 минут. Осталось всего 2 месяца на подготовку. В октябре и ноябре будет тепло, необходимо найти пути решения проблемы. Будут отключения или нет, но нужно сделать так, чтобы в январе и феврале не было отключений», — сказал он.
Энергокризис в Кыргызстане
Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.
Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды. Поэтому власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран.
Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн киловатт часов до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.
Кроме того, Кыргызстан подписал контракт с Туркменистаном о поставке в страну 2 млрд киловатт часов электроэнергии.
Также, по словам министра Бекмурзаева, Кыргызстан также ведет переговоры с Россией об импорте электроэнергии через Казахстан. Речь идет о поставке 2-3 млрд киловатт часов.
Импорт электроэнергии из Таджикистана — это переток
Помимо этого, с 1 октября страна начала закупать у Таджикистана электроэнергию.
«Таджикские коллеги обратились к нам и предложили свою электроэнергию. Звонок был вчера, а сегодня уже, пару часов назад, в южные регионы начались поставки электричества. В сутки мы получаем по миллиону киловатт часов электроэнергии. За месяц есть возможность получить от 30 до 50 млн киловатт часов электроэнергии», — об этом сообщил министр энергетики 1 октября на пресс-конференции.
Но 4 октября Министерство энергетики Таджикистана выступило с опровержением заявления Бекмурзаева. По данным таджикского ведомства, кыргызская сторона сама в конце сентября обратилась с предложением рассмотреть возможность поставок электричества. А 2 октября в Душанбе состоялась встреча делегаций двух стран.
«Сообщаем, что в настоящее время, данное предложение рассматривается таджикской стороной», — заявило минэнергетики страны.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в последние несколько лет между странами происходит технический обмен электроэнергии для поддержания эффективного функционирования энергетических систем обоих государств. В минэнергетики отметили, что это не включает в себя коммерческие взаимоотношения.
Позже на ответ минэнергетики Таджикистана отреагировали в Нацэнергохолдинге Кыргызстана. В госкомпании сообщили, что «в начале октября с энергосистемы Таджикистана осуществлен переток электроэнергии».
«Данный объем электрической энергии позволит покрыть превышение лимитов в Баткенской и части Ошской области. Указанный переток электрической энергии может рассматриваться как импорт или внеплановой переток согласно договоренностям и нормативно-правовым актам, действующим в рамках Объединенной энергетической системы Центральной Азии», — говорится в сообщении Нацэнергохолдинга.