На заседании парламента 7 октября депутаты Жогорку Кенеша раскритиковали кабинет министров за подготовку к предстоящему отопительному сезону и осенне-зимнему периоду (ОЗП).

Кроме того, нардепы предложили вызвать в Жогорку Кенеш министра энергетики Доскула Бекмурзаева, чтобы он отчитался об импорте электроэнергии из Таджикистана и подготовке к зиме.

Готовность к зиме — ноль

Накануне, 6 октября, депутаты предложили пригласить в парламент членов кабмина и заслушать информацию о подготовке к зиме и импорте электроэнергии.

Тогда представители кабмина в парламенте сообщили, что кабмин вопрос по ОЗП внесёт в профильный комитет парламента на следующей неделе.

Уже на заседании 7 октября депутат Рыскелди Момбеков возмутился этим.

«ОЗП — состоит из двух слов: осень и зима. Есть ли смысл готовиться к ним в середине осени, в октябре? Мы ОЗП должны были рассматривать в августе. Сейчас мы должны рассматривать не их [кабмина] готовность, а их некомпетентность. Вот два дня идёт слабый снег и это показало, что готовность к ОЗП — ноль […] Говорили, что наполнится Токтогул [водохранилище] этого не случилось, нет угля […] Мы сейчас должны рассматривать личную ответственность руководителей», — сказал Момбеков.