Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на пресс-конференции 7 октября заявил, что у мэрии накопилась задолженность перед российской компанией «Газпром».

Джунушалиев пояснил, что из-за этих долгов автобусы, обслуживающие население могут не выйти на линии.

«У “Бишкекского автотранспортного предприятия” имеется долг перед компанией “Газпром” в 18 млн сомов. Если завтра остановятся автобусы, то виноват будет новый мэр. Мы вынуждены были провести переговоры с “Газпромом”, чтобы они отнеслись с понимаем», — сказал мэр.

По словам Джунушалиева долги имеются и у других столичных предприятий. Так по его словам, в целом дебиторская задолженность мэрии составляет 1 млрд 306 млн сомов.

«По “Бишкекасфальтсервису” 874 млн сомов, по “Бишкекзеленхозу” 40 млн сомов, “Бишкексвет” 253 млн сомов, “Тазалык” 106 млн сомов. В разные годы, возможно хотели сделать быстро и на показ, в результате была сформирована вот такая задолженность. Мы в долгах», — добавил он.

Он отметил, что из-за долгов муниципальным предприятиям поручили перейти на экономию и заниматься непосредственно своими обязанностями.

При этом Джунушалиев добавил, что сейчас мэрия ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который готов выделить 33 млн евро закупку газового транспорта.

«Проект проходит согласование в кабмине и будет внесен в парламент в ближайшее время. Планируется закупить от 250 до 300 автобусов именно на газу. По линии Азиатского банка развития работаем по проекту за $50 млн, где планируется закупить техническую базу для электробусов, их будет меньше, потому что они дорогие», — пояснил мэр.