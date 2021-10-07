Садыр Жапаров подписывает документы. Фото: пресс-служба президента КР

Пресс-служба президента Садыра Жапарова сообщила, что на минувших выходных глава государства подписал новый Указ. Это Указ «О Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на период 2021-2026 годы».

Рассказываем, о чем Концепция, для чего, и что изменит для кыргызстанцев.

Зачем нужна эта Концепция?

Она заменяет прежнюю Концепцию госполитики Кыргызстана в религиозной сфере на 2014-2020 годы. Ее в свое время принял Совет обороны под руководством Алмазбека Атамбаева.

По словам Атамбаева, Концепция была направлена на «жесткий контроль» государством сферы религии для обеспечения безопасности, религиозного просвещения и борьбы с религиозным экстремизмом.

Видео: YouTube-канал Kloop

Религиоведы ее критиковали за ужесточение контроля над религиозными организациями. Кроме того, отмечалось, что по Конституции Кыргызстан многоконфессиональная светская страна. В Концепции же, по их словам, была фактически прописана поддержка ислама — исключительно ханафитского мазхаба и матуридитского вероубеждения.

Новый документ от Жапарова должен послужить для обеспечения «единства народа, межкультурного и межрелигиозного согласия, развития государственно-конфессионального партнерства, укрепления светских основ государства».

Цель государственной политики на ближайшие пять лет в этой сфере — «совершенствование механизмов обеспечения принципа светскости, свободы совести и вероисповедания».

Также туда входят «развитие государственно-конфессионального сотрудничества» и «регулирование деятельности религиозных объединений».

С чем будет бороться новая Концепция?

Исходя из документа, предстоит решение ряда «проблем и рисков», оставшихся при реализации прежней Концепции.



Из них «наибольший общественный резонанс» вызывают «случаи нарушения принципа светского характера государства».

«[Это] выражается в попытках вмешательства ряда религиозных лидеров и служителей культа в деятельность государственных и муниципальных органов, использование ими религиозного фактора в качестве политического ресурса. В то же время государственные и муниципальные служащие не всегда соблюдают принцип нейтральности при исполнении служебных обязанностей. Получила распространение тенденция пропаганды религиозных учений на государственной и муниципальной службе в ущерб деятельности по исполнению своих должностных обязанностей»

Есть и другие проблемы:

правовые коллизии, пробелы в определении терминов и понятий, которые «приводят к противоречивой правоприменительной практике»;

нет мониторинга того, как законодательство страны влияет на процессы в религиозной сфере и поэтому «нормотворческие процессы отстают от динамики происходящих изменений»;

нет «механизма, ориентированного на формирование гражданской идентичности» — это «приводит к преобладанию других видов идентичности, в том числе религиозной»;

есть «нетерпимость, призывы к насилию на почве убеждений, пропаганда многоженства, ранних браков и других дискриминационных практик», а также «стереотипные суждения отдельных публичных лиц по отношению к религиозным общинам»;

мало теологов, специалистов, которые могут «истолковывать ценностно-смысловое содержание религиозных учений в современные, позитивные послания, способствующие веротерпимости и гражданской ответственности»;

госорганы, местное самоуправление, гражданское общество и религиозные организации мало взаимодействуют «в части гармоничного сочетания действий по сохранению светского характера государства с обеспечением прав человека на вероисповедание и религиозные убеждения»;

обучение в религиозных образовательных учреждениях требует пересмотра.

«Требования государственных образовательных стандартов к религиозным учебным заведениям нуждаются в совершенствовании и должном контроле за их соблюдением. В религиозных учебных заведениях наблюдается недостаток квалифицированных кадров духовенства и преподавателей религиозных дисциплин».

нет системы контроля и прогноза последствий того, что кыргызстанцы получают религиозное образование за рубежом;

есть «высокий риск проникновения» в страну «носителей радикальных религиозных течений», которые «угрожают устоявшейся системе государственно-конфессиональных отношений и конституционному строю»;

есть распространение «пропаганды экстремистских идей и нетерпимости на религиозной почве», и вербовка сторонников радикальных групп с «использованием современных информационно-коммуникационных технологий».

В Концепции выдвигается пять приоритетных направлений для решения этих проблем.

Светскость, право, пересмотр законов

Первое направление — «укрепление светских и правовых основ государства». Все существующие законы, касающиеся вероисповедания и религии, и все нормативно-правовые акты пересмотрят.

Это сделает отдельная рабочая группа «на предмет их соответствия конституционным нормам и международным стандартам по обеспечению религиозной свободы и эффективности их действия».

«Усовершенствуется правовой механизм по предупреждению, пресечению и запрету любых форм нетерпимости и проявления насилия, дискриминации, нарушения принципа равенства граждан или их объединений по признаку их отношения к религии»

При этом «будет обеспечена неотвратимость наказания» для нарушителей и для тех, кто мешает реализации права на свободу вероисповедания.

Кыргызское кладбище. Фото: Gael Varoquaux

Концепция предполагает, что в Кыргызстане разработают регламент для того, чтобы открыть вероисповедальные кладбища (для умерших одной веры с учетом их волеизъявления) «с соблюдением обычаев и традиций, религиозных и культовых обрядов и снижения остроты конфликтов на данной почве».

Кроме того:



появится новая «оптимизированная» система учета и регистрации всех молельных комнат, культовых объектов, религиозных объединений, учебных заведений, миссий зарубежных религиозных объединений;

появится новая «оптимизированная» система религиоведческой экспертизы учебных программ и планов религиозных учебных заведений, регламент их строительства.

Государство + религия

Президент Садыр Жапаров и муфтий Замир каары Ракиев. Фото: пресс-служба президента КР

Концепция регламентирует и «повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти, ОМСУ и религиозных объединений». Предполагается, что взаимодействию помогут:

отдельные советы на местах ;

; цифровизация для «прозрачности финансово-хозяйственной деятельности религиозных объединений, фондов, центров, религиозных учебных заведений»;

для «прозрачности финансово-хозяйственной деятельности религиозных объединений, фондов, центров, религиозных учебных заведений»; курсы по государственной политике в религиозной сфере для государственных и муниципальных служащих;

для государственных и муниципальных служащих; социальное партнерство государства и религиозных объединений «в решении общественно-значимых задач».

Таких задач выделяют более двадцати — от «реставрации и сохранения памятников истории, культуры, используемых в религиозных целях» до «сохранения семейных ценностей» и «предотвращения семейного насилия и других противоправных практик в отношении женщин и детей».

Читать по теме:

Перемены в системе образования

Лекция в женском медресе «Жабир» на юге Кыргызстана. Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман КР

Направление под названием «совершенствование системы религиозного и религиоведческого образования» включает в себя «воспитание уважения к многообразию религий и убеждений».

Меры государства:

невмешательство в деятельность религиозных учебных заведений, кроме «случаев, предусмотренных законодательством». При этом государство содействует «инициативам по повышению прозрачности и открытости» их финансово-хозяйственной деятельности.

внедрение общеобразовательных предметов и «основ правовой культуры, гражданской идентичности, религиозного разнообразия и веротерпимости, ценностей гармоничного сосуществования светского и религиозного образов жизни» в программы религиозных образовательных учреждений;

принцип «независимости образования от политических и религиозных институтов и светского характера обучения» в государственных и муниципальных образовательных организациях;

поощрение создания и развитие научных направлений и институтов, изучающих историю религий в Кыргызстане и Центральной Азии, их историко-культурное наследие и деятельность религиозных организаций;

введение в школах «предмета по религиоведению»;

разработка курсов повышения квалификации и переподготовки для учителей, сотрудников профильных государственных органов, «и других заинтересованных сторон» .

Читать по теме:

Работа со СМИ и медиапространством

Журналисты. Фото: пресс-служба президента КР

Еще одно направление — «информационно-просветительская политика в религиозной сфере». Согласно ему, для просвещения общества и реализации Концепции будут привлекать гражданское общество, СМИ, а также «пользователей социальных медиа и блогеров».

«Непосредственное участие всех заинтересованных сторон в освещении и диалоге обеспечит отражение разных точек зрения, недопущение дискриминации и использования языка вражды», — отмечается в Концепции.

Читать по теме:

Предупреждение конфликтов

Иллюстративное фото. Источник: unsplash.com/@visuals

Последняя часть посвящена столкновениям на религиозной почве. Концепция предлагает свои способы борьбы с нетерпимостью, дискриминацией и вызовами в сфере «права выбирать и исповедовать религиозные и иные убеждения».

Примечательно, что виновными в разжигании конфликтов косвенно признаются…СМИ и соцсети, а не госорганы и правоохранители, и духовные лидеры, которые их не предотвращают вовремя.

«Данные вызовы проявляются в форме нетерпимости и дискриминации, связанных с вопросами миссионерской деятельности, захоронения граждан, поменявших религиозную принадлежность, а также бытовых и семейных конфликтов на религиозной почве. Нередко СМИ и социальные медиа становятся площадкой для проявления языка вражды, разжигания розни на религиозной основе, которые могут принимать радикальные формы».

Читать по теме:

Концепция в ответ предлагает:

госорганам и местному самоуправлению — «принимать меры, направленные на выявление причин и условий конфликтов, а также их разрешение». А еще вести работу с населением «по обеспечению свободы вероисповедания и противодействию экстремизму», и вести с населением диалог «на взаимном доверии и уважении»;

обеспечивать «межкультурное и межрелигиозное взаимопонимание»;

создавать условия для подготовки и системного повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, адвокатов, экспертов, судей «по недопущению нетерпимости, дискриминации и противодействию экстремизму»;

стимулировать активность СМИ, местных сообществ и институтов гражданского общества.

А также «усиливать роль женщин, молодежи, семьи, религиозных лидеров, деятелей образования и культуры в реализации профилактических мероприятий, повышении культуры межконфессионального согласия в обществе».

Это не единственная Концепция, которую в ближайшие пять лет намерен реализовать Садыр Жапаров.

О другой Концепции, которая тоже имеет отношение к духовному миру и нравственности кыргызстанцев, можно прочитать тут: