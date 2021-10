Посольство Кыргызстана в России отреагировало на то, что в московском аэропорту «Шереметьево» задержали около 100 кыргызстанцев прилетевших из Оша во время проверки документов. Видео с кыргызстанцами распространилось в социальных сетях. При этом один из них сообщил, что сотрудники аэропорта не объяснили причин задержки. Кыргызстанцев задержали в аэропорту «Шереметьево». Фото: Посольство Кыргызстана в России Посольство Кыргызстана направило в аэропорт трех своих сотрудников, чтобы они разобрались в ситуации. «По информации пограничной службы России, на утро 7 октября в аэропорту “Шереметьево” находится порядка 100 граждан Кыргызстана. Длительный пропуск связан с проводимыми проверочными мероприятиями со стороны Пограничной службы ФСБ России», — пояснили в посольстве. В ведомстве добавили, что задержки могут быть связаны с тем, что ранее выявили случаи изменения персональных данных со стороны кыргызстанцев, которым запретили въезд в Россию. Также сотрудник посольства добавил, что идет проверка граждан, которые поменяли имя или фамилию. «Проверяются лица, на причастность к запрещенным на территории России организациям. Представителям аэропорта выражена просьба обеспечить кыргызстанцев питанием», — добавили в посольстве. Позже в посольстве сообщили, что в аэропорту осталось еще 40 кыргызстанцев, а один человек был задержан.

