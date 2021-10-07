Муниципальное управление городского имущества объявило тендер на 1 млн 147 тысяч сомов — 673 тысячи из них были предусмотрены на строительство сцены, а 473 тысячи сомов на изготовление баннеров.

Сцену изготовил предприниматель Данияр Гадеев. А баннеры изготовила строительная компания «Монтаж Строй» за 437 тысяч сомов. Самое интересное, в день празднования Управление городского имущества объявило дополнительный тендер на сумму 177 тыс сомов — конкурс будет длиться до 7 октября.

Фейерверки были организованы за счет частных предпринимателей. По информации пресс-службы мэрии Оша, предприниматели профинансировали салют и в 2020 году. Также в мэрии добавили, что зарубежные певцы спели бесплатно.

Скандальные тендеры Ошской мэрии

Тендеры объявленные мэрией Оша на проведение ряда праздничных мероприятий в 2021 году подверглись горячим обсуждениям. Один из них — тендер на сумму 553 тысячи сомов, который был объявлен на проведение мероприятий посвященных Ноорузу.

Несмотря на то, что празднование Нооруза должно было пройти на 21 марта, срок тендера заканчивался 23 марта. В то же время мэрия Бишкека отказалась от празднования Нооруза в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

В июне текущего года мэрия Оша объявило очень странный тендер, который выиграла строительная компания «Эр-Ас-компани». Тендер был объявлен на закупку боорсоков, самс и пирогов, чтобы накрыть стол на открытии инновационного центра для молодежи. В соответствии с тендером на закупку мэрия выделила 312 тысяч сомов, в итоге было потрачено 180 тысяч сомов.

Самым дорогим лотом в этом тендере стали боорсоки, на которые было потрачено около 100 тысяч сомов.

В мэрии Оша говорят, что объявляли тендер только на 35 тысяч сомов, а сумма возросла из-за технической ошибки — там появились лишние нули и запятые.

«Деньги выделенные на кофе-брейк еще не переведены фирме победителю. Теперь тендер будет аннулирован и снова будет проведен», — сказал тогдашний глава комитета мэрии по делам молодежи Иззатбек Берхмаматов.

Однако по словам юриста и экономиста Замира Пусуртегина, слова чиновников о технической ошибке «просто отмазка».

Позже Генеральная прокуратура подтвердила о нарушениях при проведении этого тендера и сообщила, что руководитель комитета мэрии Оша по делам молодежи и члены конкурсной комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности.