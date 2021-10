Фото: Мэрия города Ош Мэрия Оша потратила 1 млн 770 тысяч сомов на проведение мероприятий посвященных 3021 летию города. Об этом сообщается на портале Госзакупок. День города Ош отпраздновали 5 октября. С утра на центральной площади прошел парад, вечером прошел концерт при участии кыргызских, узбекских и российских певцов. После вечерних мероприятий был организован фейерверк. Фото: Мэрия города Ош Подготовка к праздничным мероприятиям была возложена на Управление городского имущества и Управление культуры города Ош. Управление культуры объявило три тендера на сумму 500 тысяч сомов, для того, чтобы украсить сцену: 55 тысяч сомов было заложено на оформление сцены и найм ведущих. Его выиграло ОсОО «Омор Плюс» с бюджетом на 48 тысяч сомов. Компания занимается неспециализированной розничной торговлей;

Заработная плата деятелей культуры и кинооператоров, а также аренда светового и музыкального оборудования составила 481 тысячу сомов. Этот тендер выиграла компания «Фаст Хом Групп» за 425 тысяч сомов. Самое интересное, что деятельность компании описывается, как «жилищное и нежилое строительство». А директор компании Болот Якубов баллотировался в Ошский городской кенеш от партии «Бутун Кыргызстан»;

Тендер на сумму 24 тысячи сомов на призы (телевизор, пылесос и микроволновую печь) — выиграла частная предпринимательница Айсалкын Абдимиталип кызы, окончательная сумма составила 22 300 сомов. Муниципальное управление городского имущества объявило тендер на 1 млн 147 тысяч сомов — 673 тысячи из них были предусмотрены на строительство сцены, а 473 тысячи сомов на изготовление баннеров. Сцену изготовил предприниматель Данияр Гадеев. А баннеры изготовила строительная компания «Монтаж Строй» за 437 тысяч сомов. Самое интересное, в день празднования Управление городского имущества объявило дополнительный тендер на сумму 177 тыс сомов — конкурс будет длиться до 7 октября. Фейерверки были организованы за счет частных предпринимателей. По информации пресс-службы мэрии Оша, предприниматели профинансировали салют и в 2020 году. Также в мэрии добавили, что зарубежные певцы спели бесплатно. Скандальные тендеры Ошской мэрии Тендеры объявленные мэрией Оша на проведение ряда праздничных мероприятий в 2021 году подверглись горячим обсуждениям. Один из них — тендер на сумму 553 тысячи сомов, который был объявлен на проведение мероприятий посвященных Ноорузу. Несмотря на то, что празднование Нооруза должно было пройти на 21 марта, срок тендера заканчивался 23 марта. В то же время мэрия Бишкека отказалась от празднования Нооруза в связи с ростом числа заражений коронавирусом. В июне текущего года мэрия Оша объявило очень странный тендер, который выиграла строительная компания «Эр-Ас-компани». Тендер был объявлен на закупку боорсоков, самс и пирогов, чтобы накрыть стол на открытии инновационного центра для молодежи. В соответствии с тендером на закупку мэрия выделила 312 тысяч сомов, в итоге было потрачено 180 тысяч сомов. Самым дорогим лотом в этом тендере стали боорсоки, на которые было потрачено около 100 тысяч сомов. В мэрии Оша говорят, что объявляли тендер только на 35 тысяч сомов, а сумма возросла из-за технической ошибки — там появились лишние нули и запятые. «Деньги выделенные на кофе-брейк еще не переведены фирме победителю. Теперь тендер будет аннулирован и снова будет проведен», — сказал тогдашний глава комитета мэрии по делам молодежи Иззатбек Берхмаматов. Однако по словам юриста и экономиста Замира Пусуртегина, слова чиновников о технической ошибке «просто отмазка». Позже Генеральная прокуратура подтвердила о нарушениях при проведении этого тендера и сообщила, что руководитель комитета мэрии Оша по делам молодежи и члены конкурсной комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности.

