В пресс-службе «Северэлектро» 7 октября сообщили, что проводят обходы абонентов на предмет отопления электричеством. Это начали делать «в целях рационального использования водно-энергетических ресурсов, а также соблюдения лимитов потребления электроэнергии».

Сотрудник «Северэлектро». Фото / КНИА «Кабар»

«Если по техническим условиям [у абонента] нет права использования электроэнергии на цели отопления и обогрева, то специалисты производят опломбировку электрических котлов. Отметим, эти меры компания предпринимает для успешного прохождения осенне-зимнего периода», — говорится в сообщении «Северэлектро».

В распредкомпании призвали кыргызстанцев к «разумному и экономному энергопотреблению».

Энергокризис в Кыргызстане

Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе.

Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды.

Из-за этого власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию». Но из-за наступивших холодов, по данным ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», по всей стране наблюдается повышение потребления электроэнергии.

Так суточное потребление электроэнергии составило 39,9 млн кВтч, при лимите 32,4 млн кВтч.

«Учитывая сложившуюся ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» обращается с просьбой к населению и другим потребителям об экономном использовании электроэнергии. Также призываем всех граждан не включать без необходимости дополнительные электроприборы и освещение», — обратился гендиректор компании Жолдошбек Ачикеев к населению 6 октября.

Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти отопительный период.

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Власти не раз подчёркивали, что веерных отключений этой зимой не будет, но они не исключают, что «будут плановые отключения, если будет превышен лимит», установленный кабмином.