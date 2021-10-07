Омбудсмен Токон Мамытов обратился в Генпрокуратуру по поводу прослушки телефонов около 100 активистов, политиков и правозащитников. Он просит оценить законность действий МВД, просившего установить прослушку, и суда, который разрешил это. Об этом 6 октября сообщили в институте омбудсмена.

Токон Мамытов

По их данным, к омбудсмену обратились лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова, правозащитница Рита Карасартова и юристка Сания Токтогазиева по поводу «противозаконного вмешательства в личную жизнь граждан страны».

В ней они отметили, что правоохранители органы нарушили Конституцию страны.

Также, они указали, что в конце сентября были взломаны Telegram-аккаунты Сооронкуловой и Карасартовой, а их личная переписка и аудиосообщения были опубликованы в соцсетях. Кроме того, взлому подверглись аккаунты Токтогазиевой и адвоката 3амира Жоошева.

«Заявители считают, что осуществляется систематический контроль над сообщениями и переговорами указанных граждан без судебного санкционирования, для чего используются негласные методы оперативно-розыскной деятельности в нарушение Конституции и законодательства», — говорится в сообщении института омбудсмена.

Не первое обращение

В институте омбудсмена сообщили, что Мамытов уже второй раз обращается в Генпрокуратуру с просьбой принять меры и дать правовую оценку данной ситуации. Также омбудсмен обратился к спикеру парламента, руководителям МВД и ГКНБ.

В главном надзорном органе ответили, что «все действия проводились строго в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса».

«Однако омбудсмен повторно обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться — действительно ли следственный судья изучил все факты и материалы, касающиеся каждого из указанных 100 политиков, депутатов и активистов партий, особенно перечисленных в судебном акте депутатов Жогорку Кенеша, с учетом их особого правового статуса? И были ли следственному судье следователем МВД представлены исчерпывающие материалы, дающие основания для прослушивания 100 граждан республики?» — говорится в сообщении института омбудсмена.

До этого по поводу взлома Telegram-аккаунтов в Генпрокуратуру обратились и сами Сооронкулова, Карасартова и Токтогазиева. Они написали заявление на имя генпрокурора Курманкула Зулушева с заявлением о нарушении их прав и вмешательстве в личную жизнь.

Клара Сооронкулова, Рита Карасартова и Сания Токтогазиева

Авторки обращения считают, что «сотрудники спецслужб МВД и ГКНБ умышленно ведут целенаправленную деятельность по очернению отдельных политических и общественных деятелей и используют для этого негласные методы без санкции суда в нарушение Конституции и законодательства».

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Взлом аккаунтов и слив переписки

31 августа Клара Сооронкулова сообщила, что МВД занималось прослушкой около 100 человек, в числе которых активисты, политики и правозащитники.

Она рассказала, что следственный судья Первомайского райсуда столицы Чынгыз Бердимуратов 6 января этого года вынес постановление «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек».

Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс. Позже в самом суде ответили, что решение следственного судьи о прослушивании телефонных разговоров было законным.

В самом МВД позже признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей.

При этом МВД отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это происходило в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года.

Позже, 29 сентября юристка Сания Токтогазиева сообщила о том, что взломали её Telegram-аккаунт. Также по её словам, взломали ещё аккаунты в Telegram Клары Сооронкуловой, Риты Карасартовой и адковата Замира Жоошева.