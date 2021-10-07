Россия хочет проверять квалификацию строителей-мигрантов из Кыргызстана перед въездом в страну. Об этом изданию ТАСС сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По его словам, проверку квалификации в первую очередь начнут среди мигрантов из Узбекистана. Далее, до конца 2021 года её введут и среди таджикских и беларуских мигрантов.

По словам Глушкова, такое решение было принято из-за того, что 80% строительных мигрантов в России приходится именно на граждан этих трёх стран.

Ранее в минстрое России сообщали, что представители ведомства обсудили с узбекской стороной пилотный проект по привлечению в Россию трудовых мигрантов. Так, по данным минстроя, планируется привлечь 10 тысяч узбекских строителей.

«Как только мы завершим организацию квалификационной проверки в Узбекистане и покажем ее результаты, с готовым продуктом будем выходить и встречаться с коллегами из Таджикистана и Белоруссии. Я думаю, что до конца годы мы запустим и там экзамены. С Беларусью уже ведем переговоры, в ближайшее время проведем встречу», — сказал Глушков.