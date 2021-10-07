Тренеры сборной России по спортивной борьбе намерены подать протест на судейство полуфинального поединка между Мээрим Жуманазаровой и российской спортсменкой Ханум Велиевой. Об этом изданию ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

6 октября в полуфинале чемпионата мира по борьбе Мээрим Жуманазарова одержала победу над российской борчихой и вышла в финал.

«Мы подаём протест. Была грубая ошибка, граничащая с глупостью. По показаниям на табло, Велиева должна была выходить в финал. Есть повод еще раз заострить внимание на том, что любым делом должны заниматься здравомыслящие и ответственные люди, тем более судейством», — считает Мамиашвили.

Чемпионат мира по борьбе проходит в городе Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября.

В финальной схватке 7 октября Жуманазарова поборется за золото против Рин Мияжи из Японии.

Мээрим Жуманазарова – бронзовая медалистка Олимпийских игра Токио 2020. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана

До Чемпионата мира по борьбе Мээрим Жуманазарова принимала участие в Олимпийских играх Токио 2020. На соревнованиях она завоевала бронзовую медаль. Позже она получила 7 млн сомов ($ 83,3 тысячи) и автомобиль Toyota Rav 4.

Кроме Жуманазаровой в чемпионате мира по борьбе приняли участие серебряная призерка Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова. Она завоевала этом на чемпионате золото, став победительницей чемпионата мира во второй раз.

Кроме этого кыргызстанец Эрназар Акматалиев на чемпионате в Осло завоевал серебряную медаль. Также бронзовую медаль завоевали Алибек Осмонов и Айпери Медет кызы.