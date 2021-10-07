Вице-мэр Бишкека по земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Азат Узаков грубо отчитал сотрудницу Бишкекского горкенеша Тахмину Токоеву и решил поучить её «соблюдению субординации». Это случилось на заседании постоянной комиссии БГК 7 октября.

Муниципального чиновника возмутило то, что Токоева выслала ему телефонограмму со словами: «Вице-мэр Узаков, просим до конца дня предоставить личную информацию».

«Должна же быть субординация […] Какую информацию? Вы же тоже муниципальная служащая, между прочим. Надо соблюдать субординацию. Можете меня не уважать, но уважайте должность […] Телефонограмму эту 30 сентября отправляете, я только вчера получаю. Как это понимать?» — сказал Узаков.

В ответ Токоева сообщила, что телефонограмма повторно отправляется уже в 3-4 раз, так как прошлые до него не доходили. Она отметила, что этот вопрос рассматривали 2-3 недели назад.

После этого Узаков начал спорить с другими участниками. В ответ депутат БГК Казыбек Эргешов сообщил, что сотрудник приемной вице-мэра отсутствует.

«Два дня назад мои, то есть из фракции, не могут вам телефонограмму отправить потому, что в приёмной девушка у вас отсутствует», — сказал он.

Затем депутаты БКГ попросили Узакова взять себя в руки и напомнили, что идёт прямой эфир заседания.

Азамата Узакова назначили на должность вице-мэра 3 сентября. До этого он работал Администрации президента.

«Не могу работать, когда на меня кричат»

Случаи когда руководство, в частности мужчины, на госслужбе кричат и грубят женщинам нередки, но в СМИ появляются лишь некоторые из них.

Айжан Чыныбаева. Фото / КНИА «Кабар»

В начале мая тогдашняя вице-мэрка столицы Айжан Чыныбаева ушла со своей должности, на которой проработала чуть больше полугода.

«Я не могу работать, когда на меня кричат. Когда вся мэрия боится совещаний, потому что всех увольняют. Я считаю это неправильным», — объяснила она тогда причины своего ухода.

Чыныбаева тогда сообщила, что находится на лечении по причине расшатанности нервной системы за последние несколько месяцев из-за действий тогдашнего и.о. мэра Бактыбека Кудайбергенова.

В столичном мунипалитете это как «выплеск эмоций, накопившейся за непростой для всех нас период».

«Мы понимаем что должность вице-мэра по социальным вопросам очень ответственная, эмоционально сложная. Помимо социального направления, Айжан Адамкалыевна в том числе курирует борьбу с пандемией в столице. Более того, отмечаем что вице-мэр по сей день активный участник по сбору и распределению гуманитарной помощи в Баткенскую область. Мы ценим ее стойкую отверженность и полную самоотдачу своей работе», — отметили тогда в мэрии.

Бывший спортсмен против депутатки

Кроме того, в парламенте в конце июня случилась ссора депутатов фракции «Ата Мекен». Тогда ряд ата-мекеновцев сменили лидера фракции — Сайдуллу Нышанова заменили на Шералы Абдылдаева.

Против этого выступили сам Нышанов и его заместитить депутат Шайлообек Атазов — бывший спортсмен, который даже был чемпионом мира по кикбоксингу.

На видео попало, как депутат Шайлообек Атазов, сторонник и заместитель Нышанова, дернулся в сторону депутатки Айсуулу Мамашевой. Одному из парламентариев даже пришлось встать между ними, чтобы предотвратить возможное столкновение девушки и бывшего спортсмена.

Из-за конфликта тогда заседание даже пришлось прервать на 10 минут.

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Фото на заглавной: AKIpress