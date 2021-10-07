Команда «Клоопа» освещала события в Кой-Таше, во время которых был задержан экс-президент Алмазбек Атамбаев.

У нас хорошая новость!!! В «Клоопе» появилось еще три рабочих места.

Почему вам стоит податься на работу к нам?

Работая в «Клоопе», вы получаете пространство для самореализации и возможность заниматься любимым делом, которое может помочь развитию издания.

С нами вы сможете попробовать себя в:

  • экспериментальных и нетипичных сферах, например, мультимедиа проекты или дата-журналистика.
  • найти единомышленников и новых друзей, так как «Клооп» — не просто редакция, а целое комьюнити.
  • повысить свою квалификацию, работая с коллегами, получившими мировое признание. Наша главредка Анна Капушенко и дата-журналистка Савия Хасанова — победительницы престижного мирового конкурса The Sigma Awards.
  • Другие сотрудники и сотрудницы «Клоопа» имеют немало наград и смогут поделиться с вами своим опытом.
  • А еще «Клооп» регулярно отправляет своих сотрудников на тренинги в партнерские организации.

Конечно, это все не должно отвлекать вас от рабочих обязанностей, требований в пунктуальности, соблюдения субординации. И хотя мы ненавидим бюрократию, дискриминацию и прочие глупости, мы все равно будем тщательно соблюдать условия контрактов и требовать этого от вас.

Слева направо: Савия Хасанова и Анна Капушенко. Награда за первое место в Центральноазиатском конкурсе Mediacamp Award. Фото: Бермет Маликова, «Интерньюс» в Кыргызстане. 

Итак, мы ищем двух операторов/ок в видеокоманду:

Требования:

  • Умение снимать на профессиональную технику и монтировать в Adobe Premiere Pro. Владение Adobe After Effects — преимущество.
  • Понимание новостной повестки в Кыргызстане, особенно политических процессов.
  • Умение писать короткие тексты, большим плюсом при отборе будет наличие журналистского опыта.
  • Знание русского, кыргызского языков обязательно. Знание дополнительных языков приветствуется.
  • Стрессоустойчивость (у нас очень здоровая атмосфера, обычно стрессоустойчивости требуют события в стране) и креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!

Журналиста/ку в русскоязычную новостную редакцию

Требования:

  • Понимание новостной повестки в Кыргызстане, особенно политических процессов, а также знание основных действующих персонажей.
  • Умение быстро и качественно писать новостные тексты с погружением читателя в контекст.
  • Большим плюсом при отборе будет наличие журналистского опыта.
  • Знание русского, кыргызского языков обязательно. Знание дополнительных языков приветствуется.
  • Стрессоустойчивость (у нас очень здоровая атмосфера, обычно стрессоустойчивости требуют события в стране) и креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!

Отбор будет проводится в два этапа. Соискателей позовут на собеседование, а затем им нужно будет выполнить тестовое задание.

Последний срок подачи заявки 18:00 22 октября 2021 года.

Форма для подачи заявки:

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