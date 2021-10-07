У нас хорошая новость!!! В «Клоопе» появилось еще три рабочих места.
Почему вам стоит податься на работу к нам?
Работая в «Клоопе», вы получаете пространство для самореализации и возможность заниматься любимым делом, которое может помочь развитию издания.
С нами вы сможете попробовать себя в:
- экспериментальных и нетипичных сферах, например, мультимедиа проекты или дата-журналистика.
- найти единомышленников и новых друзей, так как «Клооп» — не просто редакция, а целое комьюнити.
- повысить свою квалификацию, работая с коллегами, получившими мировое признание. Наша главредка Анна Капушенко и дата-журналистка Савия Хасанова — победительницы престижного мирового конкурса The Sigma Awards.
- Другие сотрудники и сотрудницы «Клоопа» имеют немало наград и смогут поделиться с вами своим опытом.
- А еще «Клооп» регулярно отправляет своих сотрудников на тренинги в партнерские организации.
Конечно, это все не должно отвлекать вас от рабочих обязанностей, требований в пунктуальности, соблюдения субординации. И хотя мы ненавидим бюрократию, дискриминацию и прочие глупости, мы все равно будем тщательно соблюдать условия контрактов и требовать этого от вас.
Итак, мы ищем двух операторов/ок в видеокоманду:
Требования:
- Умение снимать на профессиональную технику и монтировать в Adobe Premiere Pro. Владение Adobe After Effects — преимущество.
- Понимание новостной повестки в Кыргызстане, особенно политических процессов.
- Умение писать короткие тексты, большим плюсом при отборе будет наличие журналистского опыта.
- Знание русского, кыргызского языков обязательно. Знание дополнительных языков приветствуется.
- Стрессоустойчивость (у нас очень здоровая атмосфера, обычно стрессоустойчивости требуют события в стране) и креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!
Журналиста/ку в русскоязычную новостную редакцию
Требования:
- Понимание новостной повестки в Кыргызстане, особенно политических процессов, а также знание основных действующих персонажей.
- Умение быстро и качественно писать новостные тексты с погружением читателя в контекст.
- Большим плюсом при отборе будет наличие журналистского опыта.
- Знание русского, кыргызского языков обязательно. Знание дополнительных языков приветствуется.
- Стрессоустойчивость (у нас очень здоровая атмосфера, обычно стрессоустойчивости требуют события в стране) и креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!
Отбор будет проводится в два этапа. Соискателей позовут на собеседование, а затем им нужно будет выполнить тестовое задание.
Последний срок подачи заявки 18:00 22 октября 2021 года.
Форма для подачи заявки: