Команда «Клоопа» освещала события в Кой-Таше, во время которых был задержан экс-президент Алмазбек Атамбаев.

У нас хорошая новость!!! В «Клоопе» появилось еще три рабочих места.

Почему вам стоит податься на работу к нам?

Работая в «Клоопе», вы получаете пространство для самореализации и возможность заниматься любимым делом, которое может помочь развитию издания.

С нами вы сможете попробовать себя в:

экспериментальных и нетипичных сферах, например, мультимедиа проекты или дата-журналистика.

найти единомышленников и новых друзей, так как «Клооп» — не просто редакция, а целое комьюнити.

повысить свою квалификацию, работая с коллегами, получившими мировое признание. Наша главредка Анна Капушенко и дата-журналистка Савия Хасанова — победительницы престижного мирового конкурса The Sigma Awards.

Другие сотрудники и сотрудницы «Клоопа» имеют немало наград и смогут поделиться с вами своим опытом.

А еще «Клооп» регулярно отправляет своих сотрудников на тренинги в партнерские организации.

Конечно, это все не должно отвлекать вас от рабочих обязанностей, требований в пунктуальности, соблюдения субординации. И хотя мы ненавидим бюрократию, дискриминацию и прочие глупости, мы все равно будем тщательно соблюдать условия контрактов и требовать этого от вас.

Слева направо: Савия Хасанова и Анна Капушенко. Награда за первое место в Центральноазиатском конкурсе Mediacamp Award. Фото: Бермет Маликова, «Интерньюс» в Кыргызстане.

Итак, мы ищем двух операторов/ок в видеокоманду:

Требования:

Умение снимать на профессиональную технику и монтировать в Adobe Premiere Pro. Владение Adobe After Effects — преимущество.

Понимание новостной повестки в Кыргызстане, особенно политических процессов.

Умение писать короткие тексты, большим плюсом при отборе будет наличие журналистского опыта.

Знание русского, кыргызского языков обязательно. Знание дополнительных языков приветствуется.

Стрессоустойчивость (у нас очень здоровая атмосфера, обычно стрессоустойчивости требуют события в стране) и креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!

Журналиста/ку в русскоязычную новостную редакцию

Требования:

Понимание новостной повестки в Кыргызстане, особенно политических процессов, а также знание основных действующих персонажей.

Умение быстро и качественно писать новостные тексты с погружением читателя в контекст.

Большим плюсом при отборе будет наличие журналистского опыта.

Знание русского, кыргызского языков обязательно. Знание дополнительных языков приветствуется.

Стрессоустойчивость (у нас очень здоровая атмосфера, обычно стрессоустойчивости требуют события в стране) и креативное мышление. В нашей редакции темы могут предлагать все, и для нас это важно!

Отбор будет проводится в два этапа. Соискателей позовут на собеседование, а затем им нужно будет выполнить тестовое задание.

Последний срок подачи заявки 18:00 22 октября 2021 года.

Форма для подачи заявки: