Что произошло? Часть жителей общежития «Ак-Моор» в Оше вечером 6 октября вышла на митинг к зданию мэрии города. Люди обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить проблему с их жильём. По их словам, их квартиры, которые выделили в общежитии еще в советское время, опечатали, а их самих оставили на улице. Общежитие продано частному лицу, и законность этого решения подтвердил даже Верховный суд. «Нам просто некуда идти. Поэтому пришли в муниципалитет в надежде хоть на какую-то помощь. Сейчас 22:00. Дети кашляют, болеют. Нас выселили. Выставили у дома ОМОН, заперли квартиры. Это жилье мы получили в советское время по направлению. Но из-за продажных судей мы сейчас его лишились. В ноябре 2020 года мы рассказывали про нашу проблему Садыру Жапарову. Он в курсе. Из-за интересов трех человек здесь страдают 80 семей», — рассказали они ИА 24.kg. Они обратились к главе государства с просьбой обратить внимание на их проблему. Пока заявления главы государства или аппарата президента по истории «Ак-Моор» нет. История «Ак-Моор» В советские годы общежитие «Ак-Моор» принадлежало акционерному обществу текстильной промышленности. Жилплощадь выделили от предприятия работникам местного хлопчатобумажного комбината, которые проработали там 15-20 лет. Сейчас в общежитии «Ак-Моор» живут 80 семей — это около 500 человек. Руины хлопчатобумажного комбината в 2018 году. Фото: Нуртаза Абдиев / «Клооп» После распада СССР комбинат закрылся, а общежитие перешло во владение ОАО «Текстильщик». К 2008 году оно задолжало больше 5 млн сомов «Ош электро». Из-за того, что «Текстильщик» не смог оплатить долги, здания общежития выставили на аукцион — хотя там и жили люди. Его пытались продать два раза, но желающих купить здание не было. На третий раз в том же 2008 году «Ак-Моор» купил предприниматель Убайдилла Бидинов за более 4 млн сомов. После этого он начал предпринимать попытки выселить жильцов из общежития. Люди предлагали Бидинову выкупить свои квартиры, но он отказался от этой сделки. Жители утверждали, что все аукционы проводились с нарушениями и подавали в суды, но Ошский горсуд признал всё законным и постановил выселить жильцов. Это решение жильцы несколько раз оспаривали. Точку в деле поставил Верховный суд в 2017 году. Тогда он оставил в силе решение Ошского горсуда. Общежитие «Ак-Моор» в 2018 году. Фото: Нуртаза Абдиев / «Клооп» Выселение судоисполнителями Жильцов «Ак-Моор» пытаются выселить уже несколько лет. По словам жильцов, судоисполнители могут прийти в любой момент и начать выселение, поэтому их даже не впускают в подъезды. Новый виток противостояние жильцов «Ак-Моор» с Бидиновым начался 6 октября. Тогда судоисполнители вновь пришли выселять жильцов. На кадрах видео видно, как судоисполнители выламывают дверь одного из подъездов общежития ломом. По словам адвоката жильцов Тологона Келдибаева, сейчас в общежитии живут около 500 жильцов, из которых более ста — дети. Он сообщил, что часть жителей всё-таки выселили из их домов. Вице-мэр Оша Сонунбек Жунусбаев в интервью «Клоопу» 6 октября подтвердил, что уже выселили жильцов одного подъезда общежития. Судоисполнители намерены в скоров времени выселить и оставшихся людей. По его словам, он встретился с тридцатью бывшими жильцами «Ак-Моор». Жунусбаев заявил, что муниципалитет попросил судоисполнителей подождать с выселением жильцов общежития до весны 2022 года. Жунусбаев добавил, что владелец общежития Убайдилла Бидинов написал жалобу в прокуратуру на судоисполнителей из-за того, что те «не исполняют решение суда».

