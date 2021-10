Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 2 пациента с COVID-19. По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 614 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 104 человек. Бишкек — 69;

Ош — 1;

Чуйская область — 18;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 5;

Баткенская область — 1. В Ошской, Таласской и Нарынской областях новых случаев коронавируса не зафиксировано. По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 179 036 случаев заражения коронавирусом. Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 84 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 173 796 пациентов. По данным штаба, на 7 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 451 пациент. Еще 690 человек лечатся амбулаторно. Также на 7 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 851 тысячи человек, а вторую — более 645 тысяч кыргызстанцев.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!