Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова 7 октября завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в весовой категории до 68 кг. Она стала чемпионкой мира.

После победного боя она дала интервью журналистам, в котором поделилась своими эмоциями и мотивацией для подрастающих спортсменок.

Meerim ZHUMANAZAROVA 🇰🇬 talks about becoming the second wrestler from Kyrgyzstan 🇰🇬 to win a world title. #WrestleOslo pic.twitter.com/nXg7iwW0bR — United World Wrestling (@wrestling) October 7, 2021

Жуманазарова рассказала, что очень рада победе на чемпионате. По её словам, примером для неё остаётся Айсулуу Тыныбекова — двухкратная чемпионка мира по вольной борьбе.

«Она — лидер нашей команды. В 2019 году я не участвовала в чемпионате мира, у меня была травма. В том году Айсулуу эже стала чемпионкой мира. В тот момент я была очень рада», — сказала Жуманазарова.

Она считает, что молодые спортсменки, мечтающие о таких же результатах, никогда не должны сдаваться и быть смелыми.

«Ставьте цели, добивайтесь их. Ничего не бойтесь. Все возможно. Нет ничего невозможного», — подчеркнула спортсменка.

Чемпионат мира по борьбе проходит в городе Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября.

В финале Жуманазарова одержала победу над японской спортсменкой Рин Мияжи в первом периоде.

Это уже второе золото для Кыргызстана на чемпионате мира. Ранее серебряная призерка Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова завоевала на этом чемпионате золото, став двукратной чемпионкой мира.

Кроме Жуманазаровой в чемпионате мира по борьбе принял участие кыргызстанец Эрназар Акматалиев, который завоевал серебряную медаль. Также бронзовую медаль завоевали Алибек Осмонов и Айпери Медет кызы.