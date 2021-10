Мирлан Самыйкожо. Фото: Facebook Мирлана Самыйкожо Акын Мирлан Самыйкожо подал заявление в ЦИК, чтобы принять участие на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Свою кандидатуру он выставил от округа №32 Кочкорского района Нарынской области. Самыйкожо известен как акын и журналист. Он работал в ОТРК и был назначен исполняющим обязанности генерального директора во время октябрьских событий. Но кадровые перестановки, которые были произведены в то время, не были официальными. В последнее время акын часто критикует действия власти и пишет стихи, которые вызывают беспокойство у общественности. Его творчество стало популярным и обсуждаем, и полюбилось многим. На 8 октября заявление на участие в выборах по одномандатному округу подали 145 кандидатов. Среди них есть действующие депутаты, госслужащие и экс-чиновники. Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября, на проведение планируется потратить 592 млн 531 тысяч сомов. Согласно новой Конституции, выборы в Жогорку Кенеш будут проходить по смешанной системе — 54 депутата по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам. Кандидаты в партию избираются «открытым списком».

