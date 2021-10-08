В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области задержан член ОПГ, вымогавший у частного предпринимателя деньги и драгоценности. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ 8 октября.

По информации ведомства, член ОПГ по кличке «Малик» угрожал частному предпринимателю из Базар-Коргона «расправой», требовал 80 тысяч сомов, золотые украшения и мобильный телефон. Сотрудники ГКНБ и РОВД Базар-Коргона задержали «Малика» во время совершения преступления.

Милиционеры начали досудебное производство по статье «Вымогательство», подозреваемый водворен в ИВС Базар-Коргонского РОВД.

Неделю назад, 1 октября милиция Базар-Коргона задержала члена ОПГ по кличке «Баха базар-коргонский» по подозрению в мошенничестве. В правоохранительных органах утверждают, что он числился активным членом организованной преступной группировки «вора в законе» Камчы Кольбаева с 2010 года.