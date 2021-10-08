В социальных сетях распространяются видео, в которых жители 12 микрорайона столицы показывают разбитые стёкла автомобилей. По их словам, за одну ночь неизвестные разбили стёкла более 10 автомобилей и похитили ценные вещи.

В пресс-службе УВД октябрьского района «Клоопу» сообщили, что 7 октября к ним поступило заявление от жителя соседнего микрорайона «Асанбай». По словам потерпевшего, в ночь на 7 октября неизвестные разбили передние стёкла его автомобиля и похитили портмоне с деньгами.

Милиция начала досудебное производство по статье «кража». Виновных ещё не нашли. Следствие продолжается.

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