Парламентарий Мейкинбек Абдалиев 7 октября на заседании Жогорку Кенеша предложил председателю Гостаможенной службы Самату Исабекову «без стеснения обратиться за помощью к Райымбеку Матраимову». Депутат считает, что признанный виновным в коррупции экс-замглавы Таможенной службы Матраимов может помочь нынешним властям решить вопрос с поставками товаров из Китая. По словам Абдалиева, сейчас швейная отрасль в Кыргызстане сталкивается со множеством проблем. Например, по его словам, трудности возникают из-за того, что ткани задерживаются на границе так как идут только через Казахстан. «Ткани для летней одежды Казахстан специально задерживал на границе. К нам груз поступает спустя неделю. Наши швеи не успевают вовремя отшить товар к сезону», — сказал он. Абдалиев заявил, что проблемы возникают и при доставке готовых товаров в Россию. «Раньше грузовики с самопошивом поступали в Россию за четыре дня. Теперь через Казахстан они доезжают туда за 20 дней, а то и за месяц. Казахстан и Россия специально вводят такие неудобства. Чтобы решить вопрос с поставкой товаров из Китая, мы должны обратиться к Раимбеку Матраимову и воспользоваться его опытом. Глава таможни, просите помощь без стеснения. Он опытный человек», — заявил Абдалиев. Этот же депутат на заседании 29 сентября заявил, что «система Матраимова приносила пользу народу». «Вы же знаете, что из-за того, что мы, пытаясь уничтожить систему Матраимова, весь бизнес заставили уйти в Казахстан. Как я знаю, все, начиная с iPhone, приходит из Китая. Наши предприниматели через нашу страну это перевозят в Узбекистан, Казахстан и Россию. [Это душит бизнес]. Мы же видели прошлую систему Матраимова, какую она пользу народу приносила», — заявил депутат. Райымбек Матраимов Аргумент в пользу того, что при Матраимове бизнесу в Кыргызстане было легче, звучит не в первый раз. В июле этого года журналист и сторонник Матраимова — Дайырбек Орунбеков — раскритиковал расследователей за их материалы о коррупции и контрабанде на кыргызской таможне. Тогда он заявил, что именно расследования журналистов привели к повышению цен на товары из Китая. По его словам, до расследования товары ввозились в страну напрямую, а теперь их завозят через Казахстан. Матраимов и коррупция на таможне Имя Райымбека Матраимова стало известно общественности после серии совместных расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн. Журналисты доказали, что за время работы в Гостаможне Матраимов построил огромную коррупционную схему, которая приносила миллионы долларов ему и его партнеру Хабибуле Абудакадыру. Читать по теме: Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути Райымбек Матраимов Кроме коррупции, с делом Матраимова также связано и убийство уйгурского бизнесмена из Китая — Айеркена Саймайти. Именно Саймайти сообщил журналистам о схемах, которые использовал Матраимов, работая на таможне. Он же рассказал о том, как вывозились из Кыргызстана миллионы долларов, так как сам был одним из курьеров, перевозивших деньги. Долгое время власти Кыргызстана не проверяли деятельность экс-таможенника, а Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, не раз просил «дать факты» виновности Матраимова. Все дело в том, что семья Матраимова была одним из самых влиятельных кланов в стране. Читать еще: В Бишкеке, и не только. «Re:Акция» кыргызстанцев в других городах мира Фоторепортаж: Как прошла «REакция 2.0» — мирная акция против коррупции В октябре 2020 года в стране прошли выборы в парламент и связанная с Матраимовым партия «Мекеним Кыргызстан» заняла на них второе место. Также в парламент прошла провластная партия «Биримдик» и лояльное к власти политобъединение «Кыргызстан», но ни одной оппозиционной партии. На протяжении всего предвыборного периода партию «Мекеним Кыргызстан» обвиняли в подкупе избирателей, а провластные партии в админресурсе. Результаты выборов вызвали недовольство оппозиционных партий, которые вышли на митинг. Затем к ним присоединились граждане, которые тоже оказались недовольны тем, какие партии пришли к власти. Это в итоге привело к разгрому Белого дома и смене власти в стране. Лишь после этого Матраимова задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности. Экс-таможенник согласился выплатить ущерб государству в размере 2 млрд сомов [$24 млн], в том числе в виде имущества и недвижимости. Сотрудники ГКНБ задерживают Райымбека Матраимова Также Матраимов на суде признал вину в коррупции на таможне и его приговорили к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Фактически самый крупный коррупционный скандал в Кыргызстане закончился штрафом в 3 тысячи долларов. Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в $700 миллионов, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне. А ущерб государству в 24 млн долларов США — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы. При том что власти Кыргызстан применили достаточно мягкое накзание к Матраимову, США внесли имя экс-чиновника и имя его жены Уулкан Тургуновой (уже Сулаймановой) в так называемый санкционный «список Магнитского». У тех, кого внесли в такой список, будет арестовано все имущество в США, если оно там имеется. Попадание в санкционный список США может привести санкциям и в других странах — «в случае выявления у них имущества этой персоны нон грата, возможно наложение ареста». Читать еще: Что может ожидать Матраимова после включения в «список Магнитского». Объясняет соучредитель Центра по расследованию коррупции Самый громкий коррупционный скандал Кыргызстана закончился штрафом в 3 тысячи долларов. Что важно знать о деле Райыма Матраимова?

