Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила о задержании начальника ИК-31 ГСИН А.Т.О. Его поймали с поличным. Сообщается, что задержанный, используя свое должностное положение, вымогал у заключённого деньги за подготовку материалов на его перевод в колонию-поселения или условно-досрочное освобождение. Сотрудники спецслужбы задержали мужчину 7 октября и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Дело ведётся по статье «Коррупция».

