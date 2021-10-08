Международная организация United World Wrestling сообщила, что кыргызстанка Мээрим Жуманазарова 7 октября завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе. Она стала чемпионкой мира.

Чемпионат мира по борьбе проходит в городе Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября.

В финале Жуманазарова одержала победу над японской спортсменкой Рин Мияжи в первом периоде.

Это уже второе золото для Кыргызстана на чемпионате мира. Ранее серебряная призерка Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова завоевала на этом чемпионате золото, став двукратной чемпионкой мира.

Кроме Жуманазаровой в чемпионате мира по борьбе принял участие кыргызстанец Эрназар Акматалиев, который завоевал серебряную медаль. Также бронзовую медаль завоевали Алибек Осмонов и Айпери Медет кызы.