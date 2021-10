Минэкономфин предлагает выдать каждому налоговому инспектору по планшету для проверок бизнеса и создать «автоматизированную систему». Проект постановления с такой идеей поступил на общественное обсуждение. Зачем налоговикам планшеты? По версии минэкономфина, сейчас во время налогового контроля документы оформляют в бумажном виде. «При этом после оформления данных актов возможны внесения корректировок, исправлений, а также потери (утраты) актов налогового контроля. Кроме того, нет возможности определения места фактической дислокации сотрудников налогового органа в онлайн-режиме», — поясняется в документе. Новшество же поможет цифровизировать систему. Кроме того, будет возможность контролировать сотрудников Госналоговой и вести «полноценный учет и анализ» всех актов налогового контроля. Есть у инициативы и другие цели — искоренить «возможные коррупционных проявления», улучшить фискальное администрирование, исключить влияние «вышестоящих и проверяющих органов» на результаты проверок. Польза для государства и бизнеса В минэкономфине считают, что польза будет еще и для самих предпринимателей, и для государства. Для бизнесменов это «устранение недобросовестной конкуренции и защита отечественных производителей». Еще они смогут, по мнению минэкономфина, сразу в онлайне проверить обоснованность проверки в свой адрес. Власти получат «усиление доверия населения к государственным органам», а еще «повышение эффективности» и «качество принятия социально-экономических решений». Кроме того, государство сможет «повысить собираемость налогов» и добиться «автоматизации отчетности по проведенным налоговым контролям». Инициаторы постановления не видят «негативных» социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий у своей идеи. А откуда средства? Не указывается. Как и то, сколько штук планшетов может понадобиться для ГНС и во сколько может обойтись создание единой системы, указанной в проекте. В минэкономе почему-то считают, что эта идея «не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета». Кроме того, проект «не противоречит нормам действующего законодательства» и международным договорам. Также этот проект «не требует проведения анализа регулятивного воздействия», который обязан проходить по идее каждый законопроект и нормативно-правовой акт. Авторы проекта считают, что АРВ не нужен — потому что документ «не направлен на регулирование предпринимательской деятельности». Читать по теме: «Конфиденциальность» и тендеры на частных торговых площадках. Как госзакупки Кыргызстана уходят в тень? Коррупционный рай. Почему госзакупки в Кыргызстане нельзя назвать прозрачными?

