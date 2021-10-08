Минэкономфин предлагает выдать каждому налоговому инспектору по планшету для проверок бизнеса и создать «автоматизированную систему». Проект постановления с такой идеей поступил на общественное обсуждение.

Зачем налоговикам планшеты?

По версии минэкономфина, сейчас во время налогового контроля документы оформляют в бумажном виде.

«При этом после оформления данных актов возможны внесения корректировок, исправлений, а также потери (утраты) актов налогового контроля. Кроме того, нет возможности определения места фактической дислокации сотрудников налогового органа в онлайн-режиме», — поясняется в документе.

Новшество же поможет цифровизировать систему. Кроме того, будет возможность контролировать сотрудников Госналоговой и вести «полноценный учет и анализ» всех актов налогового контроля.

Есть у инициативы и другие цели — искоренить «возможные коррупционных проявления», улучшить фискальное администрирование, исключить влияние «вышестоящих и проверяющих органов» на результаты проверок.

Польза для государства и бизнеса

В минэкономфине считают, что польза будет еще и для самих предпринимателей, и для государства.

Для бизнесменов это «устранение недобросовестной конкуренции и защита отечественных производителей». Еще они смогут, по мнению минэкономфина, сразу в онлайне проверить обоснованность проверки в свой адрес.

Власти получат «усиление доверия населения к государственным органам», а еще «повышение эффективности» и «качество принятия социально-экономических решений».

Кроме того, государство сможет «повысить собираемость налогов» и добиться «автоматизации отчетности по проведенным налоговым контролям».

Инициаторы постановления не видят «негативных» социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий у своей идеи.

А откуда средства?

Не указывается. Как и то, сколько штук планшетов может понадобиться для ГНС и во сколько может обойтись создание единой системы, указанной в проекте.

В минэкономе почему-то считают, что эта идея «не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета».

Кроме того, проект «не противоречит нормам действующего законодательства» и международным договорам.

Также этот проект «не требует проведения анализа регулятивного воздействия», который обязан проходить по идее каждый законопроект и нормативно-правовой акт. Авторы проекта считают, что АРВ не нужен — потому что документ «не направлен на регулирование предпринимательской деятельности».

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