Главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса присудили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Об этом сообщили в комитете Нобелевской премии в твиттере.

Там отметили, что оба журналиста получили премию за «усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира».

Церемония награждения премии состоится 10 декабря в Осло в присутствии короля Норвегии Харальда V.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Кто такой Муратов?

Дмитрий Муратов — один из сооснователей «Новой газеты», которая появилась в 1993 году. Тогда он занял должность заместителя главреда издания, а позже стал её специальным корреспондентом в зоне боевых действий в Чечне.

Дмитрий Муратов. Фото / Новая газета

В 1995 году он стал главным редактором «Новой газеты» и занимал её до 2017 года. Через два года он снова возглавил издание.

«С момента основания в 1993 году “Новая газета” публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России. Оппоненты “Новой газеты” отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — цитирует главу комитета Берита Рейсс-Андерсена «Новая газета».

Сам Муратов, в интервью «ТАСС» заявил, что Нобелевская премия мира является не его заслугой, а погибших за свободу слова коллег-журналистов.

«Игорь Домников, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова, Наташа Эстемирова — вот эти люди получили сегодня Нобелевскую премию», — сказал он.

Муратов сообщил, что намерен перевести часть из $1,19 млн Нобелевской премии в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Дмитрий Муратов стал первым гражданином Российской Федерации, получившим Нобелевскую премию мира.

Кто такая Ресса?

Мария Рассе. Фото / rappler.com

Мария Ресса соучредительница и главредка оппозиционного интернет-издания Rappler. В 2018 году издание пытались закрыть и отобрали лицензию. Сами журналисты заявили, что стали мишенью режима президента страны Родриго Дутерте за разоблачение коррупции и документирования войны с наркотиками на Филиппинах.

«Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова. Rappler сосредоточил критическое внимание на скандальной и кровавой кампании режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Число погибших настолько велико, что кампания напоминает войну против собственного населения страны. Мария Ресса и Rappler также задокументировали, как соцсети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

А Мария Ресса стала первой филиппинкой, получившей эту премию. Она также несколько раз входило в число людей года журнала Time, выжила после покушения, а в 2019 году власти Филиппин арестовывали ее по сомнительному обвинению в кибер-клевете.