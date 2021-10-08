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Порядка 60 человек собрались у здания горсуда в Бишкеке — они скандируют имя экс-премьера Темира Сариева и требуют его освободить.

В суде должны были рассмотреть апелляционную жалобу адвокатов политика, но перенесли заседание на 12 октября. Сам он задержан по делу о Кумторе.

*В 2011 году Сариев стал министром экономики и через год возглавил госкомиссию по изучению деятельности «Кумтора». Он был министром экономики с 2011 по 2015 год. В 2015 Сариев стал премьер-министром страны, но через год подал в отставку из-за скандала вокруг реконструкции автодороги Балыкчы — Корумду.

Темир Сариев. Фото: фейсбук

Сариева задержала межведомственная следственная группа ГКНБ 3 августа по делу «Кумтора». Его тогда водворили в ИВС ГКНБ.

Следствие установило, что Сариев, будучи министром экономики и одновременно председателем Госкомиссии по изучению деятельности «Кумтора», занизил сумму экологического ущерба от работы рудника на несколько млрд сомов. В ГКНБ добавили, что действия экс-премьер-министра причинили «колоссальный ущерб» государству.

Защита политика называет обвинения абсурдными. Сам Сариев заявил, что его водворили в СИЗО ГКНБ на основе «ложных показаний» руководителя государственного комитета по Экологии и климату Динары Кутмановой.

Дело Кумтора

6 мая депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях, а уже 7 мая суд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, задержаны депутаты Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, а также экс-депутаты Талантбек Узакбаев и Исхак Пирматов, экс-премьеры Темир Сариев и Мухаммедкалый Абылгазиев.