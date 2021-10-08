Женская сборная Кыргызстана по борьбе завершила своё выступление на Чемпионате мира в норвежском Осло. Об этом сообщила на своей странице в Instagram борчиха Айсулуу Тыныбекова.

Она выложила фотографию, где она и остальные призёрки турнира — Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы, со своими медалями.

Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова с медалями. Фото / страница в Instagram Тыныбековой

«Кыргызстанцы достойны ещё больших медалей! Мы продолжим тренировки, чтобы принести ещё больше побед», — написала Тыныбекова.

Она поблагодарила тренеров, свою команду и всех кыргызстанцев за поддержку.

Этот турнир стал для женской сборной страны самым успешным в истории, ведь все спортсменки завоевали медали.

Так, Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на этом Чемпионате мира в весовой категории до 62 кг. Тем самым, она стала двукратной чемпионкой мира.

Мээрим Жуманазарова также завоевала золото весовой категории до 68 кг, а Айпери Медет кызы завоевала бронзу весовой категории до 76 кг на этом турнире.

В медальном зачёте этого турнира женская сборная Кыргызстана по борьбе заняла 6 место.