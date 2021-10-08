Видео с депутаткой Айнуру Алтыбаевой, которая в аэропорту Оша подъехала к трапу самолета на автомобиле, было опубликовано в соцсетях — автор упоминал, что из-за нее рейс в Бишкек задержали на 20 минут.

Ранее Алтыбаева действительно прибыла в Ош на празднование дня города. Депутатка заявила журналистам, что рейс задержали не из-за нее.

«Задержка рейса произошла из-за того, что авиакомпания сменила борт. И все мы, пассажиры, ждали только эту процедуру. В связи с этим в салоне даже возникли проблемы с размещением пассажиров по местам! Мне жаль автора поста, который, чтобы хоть что-то разместить, нагло врет», — цитирует ее Kaktus.media.

В аэропорту Оша журналистам сообщили, что депутаты должны попадать в самолет через зал официальных делегаций, пройдя через стандартные процедуры для всех пассажиров.

Кто такая Алтыбаева?

Айнуру Алтыбаева работала в парламенте консультантом, а при пятом созыве в 2010 году была избрана депутаткой, пройдя в Жогорку Кенеш с «Ар Намыс». В 2015 году она стала депутаткой шестого созыва, пройдя в парламент от СДПК.

На последних выборах в парламент — тех, результат которых был аннулирован после акций протеста в октябре 2020 года — она баллотировалась от провластной партии «Биримдик».

Она запомнилась тем, что призывала кыргызстанцев скинуться и заплатить госдолг Кыргызстана перед Китаем, предлагала вернуться к двухпалатному парламенту,

В 2021 году она продвигает антитабачный закон и просила ОТРК в прайм-тайм показывать ролики о недопустимости похищения женщин для принуждения к браку. Также она была одной из инициаторок поправок «О внесении изменений в Трудовой кодекс», созданных для защиты права работника на личную неприкосновенность, и для обеспечения защиты работника от домогательства в сфере трудовых правоотношений.