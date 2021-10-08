Представители партий «Ынтымак» и «Чон Казат»

Партии «Ынтымак», «Чон Казат» и «Келечек» будут вместе участвовать на предстоящих выборах 28 ноября. Эта информация была распространена на странице в социальных сетях политической партии «Ынтымак».

В пресс-службе партии «Ынтымак» сообщили, что лидер партии Мирлан Маматалиев провел переговоры с каждой партией по отдельности.

Представители партий «Ынтымак» и «Келечек»

Сначала, 6 октября объединились партии «Ынтымак» и «Келечек». Тогда договор подписали лидеры двух сторон Марлен Маматалиев и Чынгыз Макешов.

«Мы, молодые депутаты объединились для того, чтобы сделать экономический прорыв и вывести Кыргызстан на новый уровень» — говорится в сообщении двух партий.

На следующий день, 7 октября партия «Ынтымак» объединилась с «Чон Казат». Договор подписали Маматалиев и новый лидер «Чон Казата» Жаркынбек Касымбеков.

Партии «Чон Казат» и «Келечек»

Партия «Чон Казат» подала заявление в ЦИК на участие в парламентских выборах 3 сентября. Уполномоченным лицом партии был указан Адиль Токтогонов.

Лидер партии Жаркынбек Касымбеков — бывший руководитель службы скорой помощи Бишкека, на парламентских выборах 2020 года, результаты которых были отменены, баллотировался в депутаты вместе с партией «Чон Казат». После протестов, 6 октября, Касымбеков объявил себя министром здравоохранения.

*Раньше лидерами считались Максам Мамытканов, Канат Хасанов и Сыймык Жапыкеев. Хасанов столкнулся с давлением на свою семью и делом в отношении сына, лидеров движения допрашивали. К парламентским выборам 2020 года движение стало партией, а Мамытканов и Жапыкеев активно участвовали в протестах после озвучания итогов голосования. После прихода к власти Садыра Жапарова они получили места в его кабмине — Мамытканов стал вице-премьером, а Жапыкеев — главой финпола. Однако вскоре финпол устранили и Жапыкеев остался без должности, Мамытканов тоже был уволен с поста вице-премьера, но позже его предложили на пост министра Евразийской экономической комиссии.

Жаркынбек Касымбеков

В 2015 году Касымбекова обвинили в проведении «незаконного тендера», в 2018 году его оштрафовали на 300 тысяч сомов. Суд признал его виновным по статье «Превышении должностных полномочий».

Партия «Келечек» подала заявление в ЦИК 2 сентября. Уполномоченным партии был указан Аскар Усубалиев.

Чынгыз Макешов

Лидеру партии Чынгызу Макешову 44 года. Ранее он был генеральным директором Ассоциации ювелиров, исполнительным директором Союза предпринимателей Кыргызстана, председателем правления Фонда развития предпринимательства и аналитиком в инвестиционной компании «Борбор-Азиялык капитал».

На парламентских выборах 2020 года, Макешов стал сопредседателем партии «Ыйман нуру» и возглавил партию на выборах. В июне этого года Макешов стал депутатом Жогорку Кенеша от Социал-демократической партии.

Связь партий «Ынтымак» и «Мекеним Кыргызстан»

Дата-журналисты «Клоопа» выяснили, какие кандидаты «перепрыгнули» из партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Мекенчил» в другие партии. В результате стало известно, что шесть кандидатов «Мекеним Кыргызстан» перешли в партию «Ынтымак».

11 апреля этого года партия «Ынтымак» принимала участие на выборах в 14 местных кенешах. Руководителем партии является Марлен Маматалиев, баллотировавшийся на прошлогодних парламентских выборах под седьмым номером в ​​списке «Мекеним Кыргызстан».

Под вторым номером от партии «Ынтымак» шел Семетей Козуев, который возглавляет департамент стратегического развития компании «Россия нефть». Компания принадлежит его брату Алишеру Козуеву. Также акционером этой компании была супруга экс-таможенника Раимбека Матраимова, Уулкан Тургунова но, согласно документам Минюста, она покинула состав учредителей в октябре 2020 года.

28 ноября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. Согласно новой Конституции, в Жогорку Кенеш изберут 90 депутатов на пять лет. 54 депутата будут избираться по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам.