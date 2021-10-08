Экс-замглавы МВД Курсана Асанова доставили в сопровождении конвоя Первомайский райсуд. Там пройдет заседание по делу об октябрьских протестах 2020 года — среди его фигурантов бывший президент Алмазбек Атамбаев, лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов и другие.

«Самочувствие өтө жакшы», — сказал Асанов журналистам, когда конвой проходил мимо.

В чем обвиняют Асанова?

Курсан Асанов в октябре 2020 года

13 сентября в соцсетях распространилась запись якобы разговора экс-замглавы МВД Курсана Асанова с человеком, голос которого похож на голос бывшего члена совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к видео было написано, что Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

14 сентября сотрудники милиции задержали экс-замглавы МВД Курсана Асанова по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.

При этом МВД не провело экспертизу записи, чтобы доказать что на ней Асанов. Это стало известно после того, как защита политика провела экспертизу, которая доказала, что голос на записи ему не принадлежит. МВД на следующий день заявило, что такие результаты являются «заключением специалиста» и «не могут быть признаны в качестве вещественного доказательства по уголовному делу».

Тем не менее, ведомство в рамках досудебного производства решает вопрос о назначении лингвистической и фоноскопической экспертиз, «проведение которых будут поручены в соответствующие государственные экспертные службы с сравнительными материалами».

В Кыргызстане и ранее использовали аудиозаписи с якобы голосами политиков для их задержания. Особенно часто этот метод использовался при Алмазбеке Атамбаева — тогда по делу о захвате власти проходиди десятки человек, которых осудили на срок от пяти до 20 лет. Только в 2021 году уже опальный экс-глава государства сам проходит по этому делу.

Из милиционера в оппозиционера

Курсан Асанов — экс-замминистра внутренних дел, долгое время бессменный, в отличие от министров. Тот самый, кто уговорил Алмазбека Атамбаева сдаться во время штурма резиденции. Тот самый, против которого после этого возбудили уголовное дело.

Он работал в МВД с 1991 года (начал с бойца ОМОН) до 2019 года (был замминистра МВД порядка восьми лет, пока сменялись один за другим главы ведомства).

В должности замминистра он посетил резиденцию Алмазбека Атамбаева во время двухдневного штурма в августе 2019 года. Спецотряд напал на забарикадированную резиденцию вечером, когда в ней было много посторонних — в результате сторонники бывшего президента отбили первый штурм и даже взяли в заложники военнослужащих.

На второй день штурма Асанов убедил Атамбаева сдаться. А потом его уволили «за предательство» службы, злоупотребление, а МВД даже обвинило его в допущении беспорядков 7-8 августа — в дни штурма. При этом, главой МВД был Кашкар Джунушалиев, а не Курсан Асанов. Асанов с обвинениями со стороны руководства страны и увольнением не согласился и даже утверждал, что власти не хотели брать Алмазбека Атамбаева живым — а он уговорил его сдаться.

Кашкар Джунушалиев в день штурма

В соцсетях распространили видео с Асановым и розовым пакетом — якобы в нем лежали драгоценности Атамбаева. Однако адвокаты Асанова утверждали, что в пакете были просто документы, переданные бывшим главой государства замминистра.

В сентябре того же года защита Асанова сообщили, что против него возбудили три уголовных дела. Был задержан водитель бывшего замглавы МВД, его адвокат Икрамидин Айткулов, объявлен в розыск его сын, допрошена супруга. Задержан был и сам Асанов, которого поместили под домашний арест.

Ситуация изменилась в октябре 2020 года, когда нечестные выборы в парламент привели к акции протеста и смене власти. На свободу из колонии вышел Садыр Жапаров, но Асанов оппонировал ему и участвовал в митингах против политика и его сторонников. Такой митинг 9 октября привел к столкновению — 10 Жапаров был избран премьером, а Алмазбек Атамбаев и другие политики, также вышедшие на свободу в ходе протестов, задержаны. 12 октября Асанова и сторонников Атамбаева заключили под стражу на два месяца и обвинили в организации массовых беспорядков.

Сторонники Асанова выходили на митинги и в ноябре бывшего замглавы МВД отпустили под домашний арест. Асанов баллотировался в президенты, участвовал в президентской гонке — а накануне выборов ГКНБ заявил, что подозревает его супругу в мошенничестве. Асанов продолжил оппонировать власти и Садыру Жапарову, и после выборов был задержан. С 26 января 2021 года он находился в заключении, в апреле был отпущен под домашний арест, а после, в сентябре, снова задержан.