Фото: Пресс-служба правительства Кыргызстана Международное бюджетное партнерство (МБП) и Партнерская группа «Прецедент» изучили, как власти Кыргызстана меняли бюджет для борьбы с COVID-19. Эксперты оценивали действия властей по трем критериям: доступу общественности к информации, эффективности механизмов надзора и возможности участия граждан в том, что происходит с госбюджетом в чрезвычайной ситуации. Выводы экспертов неутешительные — «Клооп» собрал все самое важное из отчета. Что делали власти Кыргызстана? Кыргызские власти в мае 2020 года одобрили План реагирования на коронавирусную инфекцию (COVID-19) из 21 меры. Также был разработан и введен антикризисный План действий на сумму $170 млн — власти поддерживали предприятия и контролировали цены на основные продукты питания. Нацбанк стабилизировал сом за счет 29 интервенций, продав $465,9 млн. Помощь Кыргызстану оказали многие международные институты — в частности, Всемирный банк, МВФ, АБР и ООН. Помощь поступала в виде кредитов, грантов и гуманитарки. Приток иностранной помощи и перераспределение бюджетных расходов обеспечили $150-230 млн в качестве дополнительного ресурса на антикризисные меры. Что касается вакцин, Кыргызстан получил «несколько поставок из России, Китая и Азербайджана, одни вакцины поступили в качестве гуманитарной помощи, другие были закуплены государством». Читать по теме: Молчание Минздрава. Гумпомощь для борьбы с COVID-19 пылится на складах и не доходит до больниц Кыргызстана «Минимальная» информация Эксперты отмечают, что в последние годы до пандемии Кыргызстан «продемонстрировал значительные успехи в прозрачности бюджета». Именно поэтому раньше в МБП ставили высокие оценки Кыргызстану за прозрачность информации для населения о тратах денег. Но во время пандемии в Кыргызстане появились проблемы с доступом к информации о бюджете. Например, власти рассказали, как были перераспределены средства в пандемийный год и сколько было выделено на здравоохранение. Но при этом «доступная информация о реализации бюджета минимальна». «[…] В отчетности не хватает детализированной информации с разбивкой о расходовании средств на борьбу с COVID-19. Государство открыло расчетный счет для сбора средств и оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Министерство финансов, размещая регулярные квартальные и ежемесячные отчеты, могло бы включить в них и расходы, направленные на COVID-19», — говорится в отчете. Госзакупки, которые не отследить По мнению экспертов, налицо и нарушения положений закона «О госзакупках». Там четко прописано, как страна должна проводить госзакупки в чрезвычайных обстоятельствах — к ним относится и пандемия. Читать по теме: Как Кыргызстан опоздал с реакцией на коронавирус. Анализ госзакупок за 2020 год Все такие закупки должна проверять Счетная палата на предмет аффилированности и других нарушений. Но данных о таких проверках и их результатах в открытом публичном доступе нет. Кроме того, в начале 2021 года в закон внесли поправки. Они обязывают закупающую организацию в трехдневный срок размещать на портале госзакупок информацию о том, как исполняется контракт. «Однако до сих пор не были внесены технические изменения на веб-портале госзакупок со ссылкой на нехватку технических и финансовых ресурсов», — подчеркивают исследователи. Еще один минус, который они отметили — в том, что «веб-портал государственных закупок не предоставляет возможности отличить закупки, связанные с COVID-19, от других». Читать по теме: Угадайте, что чиновники закупали под видом борьбы с COVID-19! Тест «Клоопа» с самыми странными госзакупками Сокрытие информации Возникли проблемы и с прозрачностью бюджета в сфере здравоохранения. Из-за пандемии публикацию бюджета на 2021 год сначала задержали, а затем и приняли его с нарушениями законодательства. «Ни Министерство финансов, ни ФОМС не опубликовали законопроекты о бюджете на своих официальных сайтах в установленные законом сроки», — отметили эксперты. Задержали и правительственные онлайн-слушания по бюджету, состоявшиеся только 24 сентября 2020 года. При этом из проекта бюджета «выпало» приложение 11, куда входили программные бюджеты министерств и ведомств на 2021 год. Только в октябре после «неоднократных запросов» со стороны «Коалиции за бюджетную адвокацию» удалось добиться публикации этого приложения и выяснились неприятные результаты. Гражданское общество обнаружило, что в 2021 году система здравоохранения может столкнуться с недофинансированием более чем на 800 млн сомов. «Правительство не заложило средства из республиканского бюджета на борьбу с COVID-19. На парламентских слушаниях стало ясно, что объем недофинансирования системы здравоохранения достигнет 1 млрд сомов. Правительство заложило средства на борьбу с COVID-19 только из таких источников, как международная помощь в виде гранта (266,1 млн сомов) и кредита (470,9 млн сомов)», — говорится в отчете. Меры — без обсуждений и слушаний Наконец, не соблюдались нормы Бюджетного кодекса. Эксперты напомнили, что кыргызские ведомства должны быть «открыты для рекомендаций и предложений общественности до внесения бюджета в парламент». «Власти не проводили обсуждений или общественных слушаний с гражданами по вопросам фискальной политики. Парламент утвердил меры, принял нормативные акты и ввел их в действие до размещения их на своем веб-сайте без каких-либо общественных слушаний или выражения мнений», — отмечается в документе. Что рекомендуют эксперты? Эксперты предлагают несколько рекомендаций для того, чтобы деятельность властей Кыргызстана по борьбе с пандемией COVID-19 стала прозрачнее. Власти могут: ежемесячно публиковать отчеты об антикризисном плане действий; регулярно обновлять информацию об исполнении бюджета здравоохранения на 2021 год на сайтах; добавить на портал госзакупок отдельный раздел для закупок, связанных с COVID-19; пересмотреть бюджетное законодательство так, чтобы оно было более прозрачным и давало возможность гражданам участвовать в бюджетных процессах; усилить ответственность госорганов по заключениям Счетной палаты. Читать по теме: «Конфиденциальность» и тендеры на частных торговых площадках. Как госзакупки Кыргызстана уходят в тень? Нагрузка на бюджет и непрозрачность. Объясняем, какие риски несет в себе перенос госзакупок на частные площадки

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!