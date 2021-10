В пресс-службе «Северэлектро» сообщили, что в Бишкеке 40 многоэтажных домов — это 1 987 квартир — отапливаются электричеством. Ранее компания сообщила, что ее сотрудники проводят обходы абонентов и пломбируют электрические котлы тех, кто отапливается электричеством в частных домах. Издание Kaktus.media, опираясь на эту информацию, написало, что эти почти 2 тысячи квартир могут остаться без тепла, если им отключат электричество. Однако в пресс-службе «Северэлектро» журналисту «Клоопа» опровергли эту информацию. «Нет информации, что им отключат электричество или что-то сделают с отоплением. Мы не будем им отключать […] У них нет альтернативы. Мы не будем трогать многоквартирные дома», — отметила заведующая пресс-службой «Северэлектро» Мээрим Жусупова. Распределительная компания «Северэлектро» обслуживает Бишкек, Таласскую и Чуйскую области. Однако, в столице работают и другие частные распредкомпании. Власти не раз подчёркивали, что веерных отключений этой зимой не будет, но они не исключают, что «будут плановые отключения, если будет превышен лимит», установленный кабмином. Читать по теме: Просим экономить. «Северэлектро» проводит обходы абонентов на предмет использования электроэнергии для отопления дома Энергокризис в Кыргызстане Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе. Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды. Из-за этого власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию». Но из-за наступивших холодов, по данным ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», по всей стране наблюдается повышение потребления электроэнергии. Так суточное потребление электроэнергии 6 октября составило 39,9 млн кВтч, при лимите 32,4 млн кВтч. «Учитывая сложившуюся ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище НЭСК обращается с просьбой к населению и другим потребителям об экономном использовании электроэнергии. Также призываем всех граждан не включать без необходимости дополнительные электроприборы и освещение», — обратился гендиректор компании Жолдошбек Ачикеев к населению 6 октября. Кроме просьб к населению, власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти отопительный период. Читать по теме: Готовность к ОЗП — ноль. Депутаты раскритиковали кабмин за подготовку к зиме и требуют отчёт

