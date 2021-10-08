Пресс-служба мэрии Бишкека 7 октября сообщила о назначении нового директора бассейна «Дельфин». Им стал старший тренер Александр Заваринский, именно тот, на которого жаловался коллектив «Дельфина».

Ещё в конце сентября сотрудники «Дельфина» рассказали журналистам «Клоопа» о растрате бюджетных средств на выезды за рубеж Заваринского. Официально же выделяют эти деньги «на спортивно-массовые мероприятия».

«Спортсмены остальных четырех отделений вынуждены повышать свое мастерство и выезжать на сборы и в большей части международные соревнования на оставшиеся 10% бюджетного финансирования и за счет средств родителей», — говорилось в их коллективном письме.

Всего, по данным коллектива «Дельфина», за пять лет Заваринский потратил более 10 млн сомов из госбюджета. При этом, за все это время его учениками не было получено ни одной олимпийской лицензии.

До Заваринского, должность директора «Дельфина» 5 лет занимал Кенжебек Абдурахманов. Сотрудники бассейна жаловались, что директора в «Дельфине» выбирают сроком на четыре года, однако по факту Абдрахманов занимает эту должность дольше. Вместе с ним в качестве работников в бассейне числятся и несколько его родственников, которые фактически не работают, но получают зарплату из госбюджета.

Кроме того, сотрудники «Дельфина» рассказали о других фактах коррупции и замалчивании смерти 21-летнего парня. По их словам, свое обращение они уже направили в ГКНБ, Генпрокуратуру и президенту, чтобы правоохранители начали разбирательства.

Обращение коллектива бассейна «Дельфин» в Бишкеке

«Мы просим органы, чтобы у нас провели тщательную проверку финансовой деятельности за период с марта 2018 по август 2021 года», — заявляли сотрудники.