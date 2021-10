В Бишкеке водитель Cadillac Escalade не справился с управлением и врезался в опору моста. По данным патрульной службы милиции, пострадавших нет, а машину водворили на штрафстоянку. В милиции «Клоопу» сообщили, что ДТП произошло в три часа ночи 8 октября на пересечении улиц Чынгыза Айтматова и Льва Толстого. «Кадиллак» и «Лексус» водворены на штрафстоянку pic.twitter.com/K7FwfeaSRq — Байказы Айтикулов (@BaykazyAitikul) October 8, 2021 Очевидцы с места аварии сообщили, что после ДТП к Cadillac Escalade приехали неизвестные на машине Lexus LX 570 без номеров. Они сняли с разбитой машины госномер и забрали его водителя. И водителя, и тех, кто пытался помочь ему скрыть участие в ДТП, уже нашли. «Обе машины водворены на штрафстоянку. Назначены необходимые экспертизы и выясняются причины ДТП», — сообщили в милиции.

