Каждый раз накануне выборов политические партии принимаются за благоустройство: ремонтируют дороги, устанавливают детские площадки, латают крыши и красят подъезды. С точки зрения закона, это — подкуп избирателей, но власти закрывают на него глаза, ведь партии действуют не напрямую, а через квартальных и домкомов. Что заставляет их идти на нарушение закона и почему люди продолжают домкомам доверять, разбирался «Клооп». В марте 2021 года в Кыргызстане началась очередная предвыборная кампания: через месяц страна должна была выбрать депутатов местных кенешей. Политические партии и кандидаты принялись за активную агитацию: устанавливали рекламные баннеры, расклеивали листовки, запускали видеоролики в социальных сетях, проводили митинги и публичные дебаты. В общем, делали все, что предусмотрено законом. Но иногда они выходили за рамки дозволенного. Например, ремонтировали дороги в жилмассивах, строили детские площадки, красили подъезды, устанавливали фонари. Подобные действия квалифицируются законом как подкуп избирателей, ведь любая агитация, включающая в себя материальную помощь, запрещена законом Кыргызстана и наказывается исключением из списка партий и кандидатов или штрафом. Но у политиков есть свой канал, через который они могут делать намного больше, чем позволяет закон. Этот канал — квартальные и домкомы. Причем здесь домкомы? Фото: Peshcom Перед выборами партии активно ремонтируют городскую инфраструктуру в надежде на то, что местные жители за них проголосуют. Но как жители районов узнают, за кого именно им нужно голосовать? Тут в дело вступают квартальные и домкомы — связующее звено между избирателями и кандидатами. О том, как именно домкомы помогают партиям выиграть выборы, «Клооп» узнал из жалоб, поданных гражданами в ЦИК. 26 из них описывают схемы, с помощью которых домкомы принуждают избирателей прийти на выборы и отдать голос за нужного кандидата. Как домкомы работают на выборах Обычно партии используют домкомов в качестве агитаторов: старшие по дому ходят по квартирам и рассказывают жильцам о проблемах района и о том, как партии после выборов обещают их решить. Иногда они переходят к открытому подкупу: раздают от имени кандидатов пакеты с продуктами, сулят денежную помощь тем, кто проголосует «правильно». Активная работа идет и через домовые чаты. Через них домкомы обеспечивают явку избирателей на агитационные мероприятия. Расшифровка сообщения, которое распространила в WhatsApp председатель одного из домовых комитетов Бишкека Наргозуева Э., в нем упоминается кандидат от партии «Эмгек» Бактыбек Абдиев. Источник: решение Бишкекской ТИК от 7.04.2021 №34/1 И призывают голосовать за определенных кандидатов. Сообщение, распространенное в домовом чате в WhatsApp домкомом по имени Джамиля. В нем она призывает жильцов голосовать за депутата от партии «Эмгек» Сергея Шина. Кандидат якобы обещал ходатайствовать в мэрии о софинансировании ремонта крыши дома. Интересно, что при этом жильцам и самим придется скинуться на новую кровлю. Подробнее: решение Бишкекской ТИК от 7.04.2021 №34/1 Подобные сообщения в чатах могут быть расценены как давление на избирателей. Давят не только на избирателей Агитатора партии «Ак Бата» домком одного из домов Бишкека попросту не пустила в подъезд, заявив, что жильцы уже выбрали, за кого будут голосовать, и чужие агитационные листы им не нужны. Как домкомы обеспечивают явку В одной из жалоб в ЦИК было указано, что у домкомов есть нормы по явке избирателей: на выборы от каждого дома должно прийти от 20 до 30 человек. Но как эту норму выполнить? Кроме призывов в домовых чатах, домкомы используют выездное голосование. Накануне выборов члены избирательных комиссий выезжают на дом к тем, кто в силу возраста или состояния здоровья не может сам прийти на участок. В апреле 2021 года в Бишкеке были зафиксированы случаи, когда избиратели, не подававшие заявление о голосовании на дому, обнаруживали себя в выездных списках. Их туда добавляли домкомы, видимо, чтобы увеличить явку. Также в жалобах в ЦИК описаны случаи, когда домкомы отбирали у избирателей паспорта и отдавали их только перед голосованием, в присутствии комиссии и наблюдателей. Видимо, чтобы избиратель не отказался от участия в выборах. Скриншот по жалобе о незаконных действиях домкома во время выборов. Источник: решение МВД г.Ош Некоторые домкомы собирали паспортные данные и номера телефонов избирателей и составляли поименные списки голосующих, отмечая в день выборов, кто пришел на участок, а кто выборы проигнорировал. Это тоже элемент давления: люди боятся, что их репутация в глазах домкома может испортиться. Незаконная агитация — тоже домкомы В день основного голосования домкомы продолжают агитировать, но уже на участках. 11 апреля наблюдатели от политических партий зафиксировали в Бишкеке не менее семи случаев незаконной агитации, все — со стороны домкомов. В основном они агитировали за партии «Эмгек», «Ынтымак» и «Ак Бата». Иногда они не просто уговаривали избирателей отдать свой голос за какую-либо партию, а жестко давили на них, как на этом видео: Напомним, любая агитация в день выборов, как на территории участка, так и вне его, строго запрещена. Нарушения со стороны домкомов привели к тому, что результаты апрельских выборов в Бишкеке были отменены и в июле 2021 года в городе прошло переголосование. Однако сами они, согласно обнародованным решениям Бишкекской ТИК серьезного наказания так не понесли. Зачем домкомам работать на выборах? Основным мотивом для домкомов является личная материальная выгода, считает старший преподаватель Американского университета Центральной Азии, политолог Медет Тюлегенов. Домкомам платят за их работу и, судя по документам на сайте ЦИК, деньги им обещают не только партии, но и представители муниципальных учреждений. Скриншот решения начальника милиции по жалобе жительницы столицы Вторая причина — альтруистическая, домкомы искренне хотят помочь своему дому или району решить наболевшие проблемы: отремонтировать крышу, обновить детскую площадку, осветить двор. Зачастую сами жильцы не могут справиться, даже скинувшись деньгами, и домкому приходится искать покровителей среди политиков, способных пролоббировать интересы граждан. Еще один, зачастую неосознанный фактор, состоит в необходимости поддерживать собственный авторитет. «Домкомы сами себя позиционируют как тех, кто может при необходимости мобилизовать нужные людские ресурсы, — считает политолог Тюлегенов. — Они делают это для разных нужд — административных, городских, и, соответственно, у них устанавливается репутация, которую они сами же и поддерживают. Именно эта репутация привлекает к ним внимание [партий] уже во время выборов». Почему они при этом нарушают закон? Причина — в безнаказанности, уверен политолог. «Также домкомы более опытные, чем обычные агитаторы, и они могут передавить даже нахальных агитаторов. Понятно, что такое поведение домкомов неправомерно, но если бы они всю работу [делали] только по правилам, они бы не стали активными домкомами», — объясняет Тюлегенов. Фото: Peshcom Почему партии предпочитают работать с домкомами, а не с лидерами мнений? С домкомами работать выгоднее, считает политолог. «С точки зрения партийного менеджмента, можно просчитать сколько голосов гарантированно ты сможешь получить с каждого участка. Можно просчитать вероятность гарантии. С лидерами мнений не совсем понятно: количество лайков [под постами в соцсетях] еще не гарантия голоса», — объясняет политолог. К тому же, нанимая домкома, партия получает не одного агитатора, а целую группу. «У них уже есть какая-то неформальная организационная структура, — поясняет Тюлегенов. — Понятно, что это всего лишь домкомы, но у них всегда есть группы помощников и волонтеров — старшие по подъезду, активные бабушки. И те, кто нанимают домкомов, фактически нанимают небольшие организации». Почему люди слушаются домкомов? Политолог считает, что дело в доверии. «Они общаются на короткой ноге с жителями домов, знают их паспортные данные — люди уже привыкли им доверять. Также свою репутацию домкомы заслужили тем, что решали определенные общественные проблемы — теперь у них репутация общественников, к которым есть смысл прислушаться. Домкомы часто выстраивают полудружеские отношения со своими жителями, а это повышает степень доверия», — добавляет Тюлегенов. Во взаимодействии избирателей с кандидатами домкомы выступают своеобразными брокерами: они пытаются что-то обещать одновременно и партиям, и своим жильцам. «Если [предвыборные обещания] с подачи домкомов жителям приходят, то это какая-то гарантия уже для избирателей», — отмечает Тюлегенов. Особенно эффективна работа через домкомов с теми избирателями, которые обычно не ходят на выборы, или с теми, кто не определился, за кого голосовать, подчеркивает политолог. «У этих двух типов есть что-то общее, они думают: “Если я пойду голосовать, важно, чтобы мой голос зря не пропал”. Они пытаются рационализировать свой выбор, думать прагматично, думать о выгодах», — говорит он. Почему люди ведутся на дешевый подкуп в виде благоустройства? Главная причина: люди не воспринимают дороги, детские площадки и уличные фонари как подкуп. Они считают, это общее благо. «Деньги в руки — это личная выгода и коммерческая сделка, купля-продажа [голоса], а что-то построенное во дворе — это для людей. Человек расценивает это как выгоду для детей, соседей и тех, кто даже не ходил голосовать. [Благоустройство воспринимается] более высокоморально, чем раздача денег», — объясняет логику избирателя Тюлегенов. Не всем интересны масштабные, многолетние программы по изменению города, многих привлекает сиюминутная, но конкретика. «Если не конкретные деньги, то хотя бы что-то осязаемое для себя, для своей семьи, вроде скамейки, площадки, света, — добавляет Тюлегенев. — Осязаемость отвечает на вопрос: какой конкретный ответ я получу за свой голос?» Почему власти не реагируют на нарушения закона? В случае с предвыборным благоустройством сложно доказать, что имел место подкуп, говорит политолог, а трудно доказуемыми делами правоохранители заниматься не хотят. «С подкупом напрямую работать легче: уличил с раздачей денег — и все на том, — говорит он. — А с подкупом в виде благоустройства уже труднее: ремонт или строительство может быть сделано авансом, заранее, а может быть, наоборот, позже. Или долгое время быть обещанием. Поэтому здесь возникает юридическая трудность: непонятно, когда эти ремонты начинаются, как их заметить, как разобраться в документах. Я не знаю, как это происходит в жизни и пытаюсь представить, происходит ли это [благоустройство] авансом [перед выборами] или постфактум. Если постфактум, то получается сложный механизм: обещание нужно еще доказать». Домкомы — тоже политологи Выбирая, с кем работать на выборах, домкомам приходится учитывать множество факторов. Первый — материальная выгода: какая партия больше заплатит, за ту и будет агитировать домком. Однако от домкомов зачастую требуют обеспечить конкретные показатели по явке и числу голосов. И тут домком охотнее возьмется за пиар той политической силы, которую поддерживают жители его района. Еще один фактор — существующая властная структура. Кандидат или партия, которую поддерживает домком, должны быть достаточно близки к власти, чтобы при дальнейшем сотрудничестве они могли лоббировать интересы жителей. Существует и давление сверху, со стороны чиновников, с которыми домкому приходится сталкиваться при решении проблем района. Чиновники могут напрямую диктовать домкомам, кого они хотят видеть в качестве депутатов. Таким образом, в каждую кампанию домкому приходится становиться политологом. Чтобы и денег на выборах заработать, и нужные показатели по явке и голосам обеспечить, и обещания, данные жителям, выполнить. «Тяжело им ожидать каких-то долгосрочных отношений — кандидаты меняются. Но бывают редкие случаи, когда определенные кандидаты агитируют в определенных местах на протяжении долгого времени и у них выстраивается сотрудничество с тамошними домкомами», — заключает Тюлегенов. Авторы: Гульзар Маратбек кызы, Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева, Аяна Сыдыгалиева.

