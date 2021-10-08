Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 2 пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 616 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 84 человек.

Бишкек — 45;

Ош — 3;

Чуйская область — 24;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 1;

Баткенская область — 2.

В остальных областях случаев заражения не зафиксировано.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 179 120 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 77 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 173 873 пациента.

По данным штаба, на 8 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 440 пациентоа. Еще 703 человек лечатся амбулаторно.

Также на 8 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили 858 тысяч человек, а вторую — 650 тысяч.