Борец греко-римского стиля Жоламан Шаршенбекова вышел в финал Чемпионата мира по борьбе в норвежском Осло.
Он выступает в весовой категории до 60 кг и стартовал со стадии 1/8 финала. На турнире он одолел борцов из Беларуси и Грузии.
В полуфинале кыргызстанец победил азербайджанца Мурада Маммадова со счётом 4:2.
9 октября в финальной схватке Шаршенбеков встретится с молдовцем Виктором Чебану.
Шаршенбеков участник Олимпиады в Токио. Тогда он уступил именно Чебану в схватке за полуфинал.
На этом Чемпионате мира по борьбе кыргызские борцы завоевали 6 медалей: два золото, одно серебро и две бронзы.
- Айсулуу Тыныбекова — золото;
- Мээрим Жуманазарова — золото;
- Эрназар Акматалиев — серебро;
- Алибек Осмонов — бронза;
- Айпери Медет кызы — бронза.