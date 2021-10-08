Борец греко-римского стиля Жоламан Шаршенбекова вышел в финал Чемпионата мира по борьбе в норвежском Осло.

Он выступает в весовой категории до 60 кг и стартовал со стадии 1/8 финала. На турнире он одолел борцов из Беларуси и Грузии.

В полуфинале кыргызстанец победил азербайджанца Мурада Маммадова со счётом 4:2.

9 октября в финальной схватке Шаршенбеков встретится с молдовцем Виктором Чебану.

Жоламан Шаршенбеков в схватке с Мурадом Маммадовым. Фото / uww.org

Шаршенбеков участник Олимпиады в Токио. Тогда он уступил именно Чебану в схватке за полуфинал.

На этом Чемпионате мира по борьбе кыргызские борцы завоевали 6 медалей: два золото, одно серебро и две бронзы.