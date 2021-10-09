Школа имени Шарафидина Конурбаева – главное здание в селе Боролдой. В селе проживает чуть больше 2000 человек, асфальтовое покрытие тут роскошь, дома в большей степени саманные, многие из них заброшены.
Школа же видна издалека: свежая побелка, ухоженные дорожки, клумбы огорожены ровным бордюром из крашеных камней, чистые окна отражают солнечный свет. Мы даже немного сбиты с толку, перепроверяем бумаги, действительно ли это здание входит в список аварийных школ.
Это здание – типовое для школ, построенных в советский период. Год постройки — 1966. Сейчас тут учится 410 детей.
«Мы делаем все возможное, чтобы школа выглядела как школа», – рассказывает директор Нургуль Бейшалиева. Она ходит широким шагом, знает о своей школе все до мелочей. Кто, когда, что белил и красил, откуда и куда идут трубы, какие перекрытия на крыше, сколько горшков с цветами на подоконниках.
«Хочется, чтобы было красиво и чисто, даже если у нас вот такое», – Нургуль Орозбековна указывает на стену в просторном коридоре второго этажа и через побелку и штукатурку мы видим проступающий разлом – трещину, ползущую вверх.
«Эта трещина страшна тем, что находится на несущей конструкции. На этой плите все держится, понимаете? Следующий год, говорят, будет сейсмоопасный, если землетрясение где-то свыше 4 баллов будет, школа рухнет. Хорошо, если это будет ночью».
Идем вместе с директором на улицу, задираем головы вверх. Трещина ползет по всему фасаду здания, снаружи ее отлично видно.
«Видите, эта трещина осадок дает, стены пошли под уклон. В коридоре видно, как они покорежены. Мы столько писали в Министерство образования, куда только не обращались. На то, чтобы МЧС заключение дало, что школа аварийная, мы заплатили 375 тысяч сомов», — говорит Нургуль Бейшалиева.
«Мы даже письмо написали, это же государственная школа, почему за заключение МЧС нужно платить столько денег? Государство платит государству. Мне это не понятно».
Депутат местного кенеша Эмилбек Орозбаков, выпускник Боролдойской школы, всячески помогает своей альма-матер, говорит, для сельчан школа является важнейшим местом – здесь проходят все важные мероприятия, сюда люди ходят голосовать.
«То, что вы увидели чистую, красивую школу с горячей водой и туалетами – это все заслуга директора. Она сердцем переживает за свою школу, сама ходит по инстанциям, добивается. Мы, конечно, стараемся ей помогать. Помогаем, чем можем. У нас в селе люди особенные. Все привыкли делать сами, ни на кого не надеемся».
Самостоятельные жители села Боролдой самостоятельно поставили автономную школьную котельную, она сразу за школой, установили генератор, на случай отключения электроэнергии, в школьной теплице выращивают овощи для столовой. Да, им помогали различные фонды и организации, но без участия местного населения все это было бы невозможно.
«Боролдой — интеллигентное село, мы не привыкли кричать и требовать, все сами делаем, — говорит Нургуль Бейшалиева. — Единственное, с чем у нас не получается справиться – это с трещиной в стене школы, трещина растет. Просто растет! Ремонт каждый год делаем, отопление у нас на твердом топливе. Зимой, когда мороз стоял, у нас в кабинетах 18-20 градусов было. Чтобы на улицу дети не выходили, не мерзли, чтобы ручки мыли теплой водой, мы на первый-второй этаж провели горячую воду. Все, что мы можем, мы делаем. Но с этой трещиной ничего не сделаешь!»
По словам директора, она знает о том, что их школа первая в списке аварийных объектов в районе. И государство обещает селу новую школу не первый год. Сельчане верят и ждут. По линии ЮНИСЕФ были первые подвижки, приезжали люди, делали замеры, что-то планировали, сообщили, что новая школа будет рассчитана на 250 учащихся. Это в два раза меньше, чем нужно, но Боролдой будет рад и этому.
«Пожалуйста, не затягивайте, ведь тут дети! Они должны учиться в безопасном помещении», — просит нас передать президенту страны Нургуль Бейшалиева.
Текст: Диана Светличная