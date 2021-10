Фото: Диана Светличная Школа имени Шарафидина Конурбаева – главное здание в селе Боролдой. В селе проживает чуть больше 2000 человек, асфальтовое покрытие тут роскошь, дома в большей степени саманные, многие из них заброшены. Фото: Диана Светличная Фото: Диана Светличная Школа же видна издалека: свежая побелка, ухоженные дорожки, клумбы огорожены ровным бордюром из крашеных камней, чистые окна отражают солнечный свет. Мы даже немного сбиты с толку, перепроверяем бумаги, действительно ли это здание входит в список аварийных школ. Фото: Диана Светличная Это здание – типовое для школ, построенных в советский период. Год постройки — 1966. Сейчас тут учится 410 детей. Фото: Диана Светличная «Мы делаем все возможное, чтобы школа выглядела как школа», – рассказывает директор Нургуль Бейшалиева. Она ходит широким шагом, знает о своей школе все до мелочей. Кто, когда, что белил и красил, откуда и куда идут трубы, какие перекрытия на крыше, сколько горшков с цветами на подоконниках. Фото: Диана Светличная «Хочется, чтобы было красиво и чисто, даже если у нас вот такое», – Нургуль Орозбековна указывает на стену в просторном коридоре второго этажа и через побелку и штукатурку мы видим проступающий разлом – трещину, ползущую вверх. Фото: Диана Светличная «Эта трещина страшна тем, что находится на несущей конструкции. На этой плите все держится, понимаете? Следующий год, говорят, будет сейсмоопасный, если землетрясение где-то свыше 4 баллов будет, школа рухнет. Хорошо, если это будет ночью». Фото: Диана Светличная Идем вместе с директором на улицу, задираем головы вверх. Трещина ползет по всему фасаду здания, снаружи ее отлично видно. Фото: Диана Светличная «Видите, эта трещина осадок дает, стены пошли под уклон. В коридоре видно, как они покорежены. Мы столько писали в Министерство образования, куда только не обращались. На то, чтобы МЧС заключение дало, что школа аварийная, мы заплатили 375 тысяч сомов», — говорит Нургуль Бейшалиева. «Мы даже письмо написали, это же государственная школа, почему за заключение МЧС нужно платить столько денег? Государство платит государству. Мне это не понятно». Фото: Диана Светличная Депутат местного кенеша Эмилбек Орозбаков, выпускник Боролдойской школы, всячески помогает своей альма-матер, говорит, для сельчан школа является важнейшим местом – здесь проходят все важные мероприятия, сюда люди ходят голосовать. «То, что вы увидели чистую, красивую школу с горячей водой и туалетами – это все заслуга директора. Она сердцем переживает за свою школу, сама ходит по инстанциям, добивается. Мы, конечно, стараемся ей помогать. Помогаем, чем можем. У нас в селе люди особенные. Все привыкли делать сами, ни на кого не надеемся». Фото: Диана Светличная Самостоятельные жители села Боролдой самостоятельно поставили автономную школьную котельную, она сразу за школой, установили генератор, на случай отключения электроэнергии, в школьной теплице выращивают овощи для столовой. Да, им помогали различные фонды и организации, но без участия местного населения все это было бы невозможно. Фото: Диана Светличная «Боролдой — интеллигентное село, мы не привыкли кричать и требовать, все сами делаем, — говорит Нургуль Бейшалиева. — Единственное, с чем у нас не получается справиться – это с трещиной в стене школы, трещина растет. Просто растет! Ремонт каждый год делаем, отопление у нас на твердом топливе. Зимой, когда мороз стоял, у нас в кабинетах 18-20 градусов было. Чтобы на улицу дети не выходили, не мерзли, чтобы ручки мыли теплой водой, мы на первый-второй этаж провели горячую воду. Все, что мы можем, мы делаем. Но с этой трещиной ничего не сделаешь!» Фото: Диана Светличная По словам директора, она знает о том, что их школа первая в списке аварийных объектов в районе. И государство обещает селу новую школу не первый год. Сельчане верят и ждут. По линии ЮНИСЕФ были первые подвижки, приезжали люди, делали замеры, что-то планировали, сообщили, что новая школа будет рассчитана на 250 учащихся. Это в два раза меньше, чем нужно, но Боролдой будет рад и этому. «Пожалуйста, не затягивайте, ведь тут дети! Они должны учиться в безопасном помещении», — просит нас передать президенту страны Нургуль Бейшалиева. Текст: Диана Светличная

