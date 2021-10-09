Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности распространила заявление о том, что зачинщик избиения официанта в Джалал-Абаде, не является родственником председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и не имеет к нему никакого отношения.

По данным спецслужбы, Ташиев дал поручение об оказании всестороннего содействия местной милиции для установления и задержания парней, избивших официанта.

«ГКНБ призывает не прикрываться принадлежностью к спецслужбе или родственными связями с главой ГКНБ КР Камчыбеком Ташиевым и напоминает, что за это предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев также заявлял, что в стране завелось много людей, которые прикрываются его именем и призвал им не верить.

Что произошло?

В редакцию Kaktus.Media анонимно обратились жители Джалал-Абада. По их словам, в ночь с 17 на 18 августа в кафе «Достор» посетитель отказался платить, заявив, что он родственник главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева.

«Он отказался разговаривать с официантом и платить. На просьбы официанта он не реагировал, а через некоторое время в кафе приехали трое мужчин спортивного телосложения. Они сразу начали бить официанта», — рассказали очевидцы.

Они отметили, что официанта вывели из заведения, избили и заставили просить прощения у посетителя. Но последний в ответ на извинения ударил официанта. После этого трое мужчин снова вывели официанта и продолжили избиение.

Сообщается, что потерпевший написал заявление в милицию. Дело зарегистрировали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Однако спустя время выяснилось, что дело переквалифицировали. А все видео с камер наружного наблюдения кафе, где видно избиение официанта, милиционеры удалили.

Кроме этого, джалалабадцы сообщили, что пострадавший официант был вынужден уехать из города, так как ему поступали угрозы от нападавших. При этом они заявляли, что «им за это ничего не будет», потому что знакомы с Ташиевым.